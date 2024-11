Stalker 2: Unendlich Geld Cheat - Mehr Koupons als ihr jemals ausgeben könnt

Stalker 2: Heart of Chornobyl ist ein knausriges Spiel. Schon in der Mitte der Kampagne fand ich einen Anzug, für den ich weit über 40.000 Coupons ausgeben musste, um ihn bei einem Techniker reparieren zu lassen. Auch Upgrades von Waffen sind nicht ganz günstig und wenn dann selbst noch für die Schnellreise zügig ein paar Tausender fällig werden, muss man schnell den Gürtel enger schnallen. Das Geld ist also fast immer knapp.

Da kann ein Cheat helfen, mit dem man sich aktuell noch endlos Geld oder Coupons, wie das Spiel sie nennt, beschaffen kann. Der ist einfach nachzumachen und extrem lukrativ. Aber aufgepasst: Wie bei jedem Exploit ist es gut möglich, dass die Entwickler in schnell beheben und die Mogelei dann nicht mehr funktioniert.

So bekommt ihr in Stalker 2 so viel Geld, wie ihr möchtet

Um den Cheat zu nutzen, müsst ihr einen Händler in der Zone aufsuchen. Am besten ihr wählt einen in einer der vielen Siedlungen, denn sie verfügen über endlose Geldmittel.

Damit der Trick funktioniert, müsst ihr Gegenstände verkaufen, von denen ihr mehrere habt. Zählbares, wozu meist Verbrauchsgüter zählen. Munition zum Beispiel. Aber auch Stapel identischer Waffen mit exakt gleichem Reparaturzustand (zwei oder mehr 100% reparierte Gewehre sind sehr lukrativ). Je größer der Stapel - also je höher die Zahl - und je wertvoller jede einzelne Einheit, umso mehr Geld gibt es pro Versuch.

Das Prinzip ist, dem Händler etwas zu verkaufen, aber den Kauf durch einen Fehler in der Benutzeroberfläche wieder rückgängig zu machen. Hier sind die einzelnen Schritte, die ihr dafür durchlaufen müsst:

Ruft das Verkaufsfenster bei einem Händler auf Zieht einen Stapel Strahlenschutzmittel, panzerbrechende Munition oder anderer Dinge – Hauptsache es sind mehrere Dinge in einem Stapel – in das Fenster “Verkaufen” und bestätigt in der Mitte, dass ihr den gesamten Stapel meint. Nun zieht ihr den Stapel aber wieder zurück in euer Inventar. In der Mitte erscheint nun wieder der Schieberegler, der fragt, wie viele Gegenstände ihr entfernen wollt. Hier bestätigt ihr noch nichts. Weiter zu Punkt 4. Schaut nun nach unten, wo euch das Feld Bestätigen anlächelt, obwohl ihr den Rückgabe-Vorgang eingeleitet habt. Klickt ihr darauf, wandert der Gegenstand ins Inventar des Händlers und Geld auf euer Konto. Weiter mit Schritt 5: Obwohl der Gegenstand schon verkauft ist, steht in der Mitte steht immer noch der Schieberegler für das Zurückgeben der Artikel. Klickt in der Mitte auf “Alles zurückgeben” und ihr erhaltet die Gegenstände zurück und behaltet trotzdem das Geld. Sogar mehr als für den Kauf abgemacht war.

Erst anbieten, dann zurückziehen.

Diesen Vorgang könnt ihr beliebig oft wiederholen und in meinem Fall klappte er mit jedem Gegenstand, der in Stapeln kommt. Ich persönlich liebe ja die Hartherzigkeit, weil sie Stalker auch ausmacht. Ich verstehe aber auch, dass man nicht jeden verdienten Coupon in die Instandhaltung zum Beispiel der Rüstung investieren müsste, die für die eigene Spielweise am vorteilhaftesten ist.

Fragt sich, wann GSC diesen Glitch beseitigt – und ob die Ukrainer eventuell noch die Balance so anpassen, dass einem die Wartung von Gegenständen nicht mehr die Haare vom Kopf frisst.