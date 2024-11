Stalker 2: Unsanftes Erwachen - Zalissja erreichen und Miesepeter aus dem Kesselhaus retten

Die zweite Hauptmission in Stalker 2: Heart of Chornobyl trägt den Titel Unsanftes Erwachen und startet nach Abschluss der Einleitung.

Ein Kerl namens Richter hat uns vor Schlimmerem bewahrt und da sind wir nun. Er wirft uns eine Schraube zu, die wir nicht nur hier, sondern im kompletten Spiel häufig benutzen werden. Mit Schrauben lassen sich Anomalien entschärfen. Die auffälligen Verzerrungen vor uns? Probiert es aus. Lauft ihr hinein, dauert es nicht lange, bis ihr massiven Schaden erleidet.

Entkomme dem Anomaliefeld

Werft ihr die Schraube (von denen ihr übrigens unbegrenzt viele habt) in eine Anomalie, verschwindet diese kurz und ihr könnt den Moment nutzen. Sprintet voran und sprecht auf dem kleinen Hügel mit Richter, wenn ihr mögt.

Folge dem Fremden

Lauft ihm anschließend hinterher zum Gebäude, bei dem die Einleitung endete. Durchsucht die Leichen in den Zimmern, um etwas Beute zu machen, und sprecht noch einmal mit Richter, um ein paar Vorräte zu erhalten.

Begib dich nach Zalissja

Verlasst das kleine Gebäude und steuert dieses Tor in Richtung Norden an:

Dahinter kommt direkt die Schraube zum Einsatz, sonst schaffen wir es nicht an der Anomalie vorbei. Lauscht der Durchsage von Warlock, dem Barkeeper in Zalissja, wohin wir auf dem Weg sind.

Folgt der Straße in Richtung Nordosten, vorbei an der kleinen Bushaltestelle, dann gelangt ihr in eine kleine Ortschaft mit ein paar Häusern.

Hier seht ihr einige Banditen, die auf jemanden im angrenzenden Gebäude schießen. Vollbringt eine gute Tat, indem ihr die Kerle niederballert. Schorik bedankt sich herzlich und bittet euch hinein.

Habt ihr vorher von Richter die Vorräte erhalten, könnt ihr ihm welche überlassen. Außerdem hat er eine Mission für euch: Gefährliche Besucher. Das Kesselhaus (2) befindet sich auf dem Weg nach Zalissja und auch Schoriks Versteck (1) könnt ihr bei der Gelegenheit plündern. Hier die Orte auf der Karte:

Das Versteck, um das es hier geht, ist übrigens dieser abgestürzte Militärhubschrauber beim kleinen Tümpel am Wegrand:

Plündert drinnen den Safe, um das optionale Ziel abzuschließen, seid aber auf ein paar stromernde Hunde vorbereitet. Wer mag, kann auf dem Weg in die nächste Ortschaft gleich noch beim Kesselhaus haltmachen und Miesepeter befreien.

Gesichert wird das Gelände von insgesamt fünf Typen, die allesamt im Gebäude zu finden sind.

Miesepeter wird oben festgehalten. Sprecht anschließend mit ihm und er bietet als Belohnung einen Echodetektor an. Die Mission ist damit abgeschlossen. Plündert die Regale und weiter mit dem Hauptziel.

Folgt der Markierung noch rund 200 Meter in Richtung Nordosten, dann habt ihr Zalissja endlich erreicht. Die Mission endet mit unserer Ankunft. Betretet die Bar, wo die Geschichte mit einer Zwischensequenz weitergeht.