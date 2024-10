Erlebe drei Stalker-Spiele auf der Nintendo Switch: Die Legends of the Zone Trilogy kommt noch im Oktober

Noch in diesem Monat könnt ihr die ersten drei Teile der Survival-Horror-Shooter-Reihe Stalker auf eurer Nintendo Switch erleben.

Die Stalker: Legends of the Zone Trilogy erscheint am 31. Oktober 2024 für Nintendos Konsole. Damit kommt die Sammlung etwas früher als geplant, denn im August hatte man sie noch für den November angekündigt.

Drei Spiele in einem Bundle, aber auch einzeln

Die Legends of the Zone Trilogy umfasst die Spiele Shadow of Chornobyl (2007), Clear Sky (2008) und Call of Pripyat (2009).

Der Preis des Bundles liegt bei 39,99 Euro. Obendrein sind die Spiele auch einzeln erhältlich, aber für jeweils 19,99 Euro. Ihr kommt also ein gutes Stück günstiger weg, indem ihr die Legends of the Zone Trilogy kauft.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Für die Portierung hat man mit dem Studio Mataboo zusammengearbeitet und verspricht vollständig für die Nintendo Switch optimierte Spiele.

Unter anderem könnt ihr etwa die Bewegungssteuerung beim Zielen verwenden, die Touch-Steuerung kommt zum Einsatz und es wurden entsprechende Optimierungen vorgenommen, damit das alles möglichst gut auf der Switch läuft.

"Dank dieser Änderungen wird sich das Erlebnis in der Anomalous Zone von Chronobyl für alle Spieler authentisch anfühlen", heißt es. "Sowohl für diejenigen, die Erinnerungen auffrischen wollen, als auch für neue Stalker."

Stalker ist eine Reihe von First-Person-Survival-Shootern mit Horror- und RPG-Elementen, die in einer düsteren, postapokalyptischen Science-Fiction-Welt rund um das Kernkraftwerk Tschernobyl spielen. Weltweit hat sich die Serie bislang mehr als 15 Millionen Mal verkauft. In diesem Jahr wurde die Legends of the Zone Trilogy im März bereits auf PlayStation und Xbox veröffentlicht.

Darüber hinaus steht mit Stalker 2: Heart of Chornobyl die Fortsetzung zur Trilogie in den Startlöchern. Das Spiel soll am 20. November 2024 für PC und Xbox Series X/S veröffentlicht werden. Zum Launch kommt es auch in den Game Pass Ultimate.