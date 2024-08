Stalker: Legends of the Zone Trilogy erstrahlt bald auch auf der Nintendo Switch

Die Stalker: Legends of the Zone Trilogy erobert eine weitere neue Plattform.

Im November 2024 wird die Collection für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Erstmals auf einer Nintendo-Konsole

Nach dem Xbox- und PlayStation-Debüt der Trilogie im März 2024 folgt nun also auch die Premiere auf einer Nintendo-Konsole.

Die Legends of the Zone Trilogy umfasst die drei Spiele Shadow for Chornobyl, Clear Sky und Call of Prypiat.

"Diese Versionen der klassischen Spiele sind für die Switch optimiert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die vollständige Unterstützung der TV-/Handheld-/Tabletop-Modi, Gyroskop-Integration und Touchscreen-Steuerung, wo es möglich ist", heißt es.

Ein konkreteres Release-Datum steht noch aus, am 20. November 2024 soll zudem Stalker 2: Heart of Chornobyl für PC und Xbox Series X/S erscheinen.