Star Citizen kostenlos ausprobieren? Das geht jetzt eine Woche lang!

Falls ihr ausprobieren wollt, wie das Leben im Weltall ist und was die lange Kickstarter-Kampagne zutage gefördert hat, könnt ihr Star Citizen jetzt für eine Woche lang kostenlos testen.

Die Weltraum-Simulation Star Citizen ist alleine für das riesige Crowdfunding berühmt und auch dafür, wie lange sich das Spiel schon in einer Entwicklungsphase befindet - spielen könnt ihr das bisherige Ergebnis des Sci-Fi-Games aber trotzdem schon und das für eine Woche sogar kostenlos.

Falls ihr also noch nicht sicher ward, ob sich das Spiel von Cloud Imperium im aktuellen Stadium für euch schon lohnt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit zu testen. Vom 8. bis zum 15. Juli dauert das "Free Fly"-Event, das euch Star Citizen ohne das kostenpflichtige Starterpaket probieren lässt und euch auch bestimmte Raumschiffe gratis an die Hand gibt - aber nur zur Miete, ab dem 15. müsst ihr sie zurückgeben!

Falls ihr danach Blut geleckt habt und gleich bei Star Citizen bleiben wollt, könnt ihr bis zum 18. Juli auch noch ein günstigeres Starterpaket inklusive erstem Schiff und Zubehör billiger bekommen.

Im Free Fly-Event von Star Citizen könnt ihr bis nächste Woche auch einige Raumschiffe bekommen, die sonst kostenpflichtig wären.

Untätig war man in dieser Zeit natürlich nicht, denn einige Neuerungen gab es in den letzten Jahren immer wieder in dem sehr ambitionierten Simulations-Mammut, so zum Beispiel zusätzliche Raumschiffe, Transportmöglichkeiten oder Landschaften.

Zudem setzt Star Citizen teilweise penibel genau auf realistische Darstellung setzt (zum Beispiel von perfekt zerknautschten Bettlaken) bisher dafür aber noch nicht die langersehnte Single-Player-Kampagne bekommen hat. Nach 10 Jahren und beinahe 500 Millionen Dollar von motivierten Fans des Projekts befindet sich das Spiel nämlich leider noch immer in einem unfertigen Stadium.