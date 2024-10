Star Citizen: Squadron 42 soll 2026 erscheinen - Neuer Trailer zeigt eine Stunde Weltraumaction

Ihr braucht noch ein gutes Stück mehr Geduld, bevor ihr das Weltraum-Actionspiel Squadron 42 von Cloud Imperium Games spielen könnt.

Nach Angaben des Studios soll der Star Citizen-Ableger im Jahr 2026 veröffentlicht werden.

Squadron 42: Eine lange Entwicklungsgeschichte

Wann genau im Jahr 2026? Das bleibt erst einmal noch unklar. Und bis dahin kann ja auch noch einiges passieren.

Bekannt gegeben wurde die Nachricht am Wochenende während der CitizenCon 2954 im britischen Manchester. Dort erhielten sie nicht nur Einblicke in mittel- und langfristig geplante Inhalte für Star Citizen, sondern konnten auch neues Material zu Squadron 42 sehen.

Hier ist ein neuer, eine stunde langer Gameplay-Trailer:

"Vergangenes Jahr gaben wir angekündigt, dass Squadron 42 feature complete ist, was hat das Team also seitdem getan?", sagte CEO Chris Roberts.

"Angesichts des Umfangs und der Ambitionen von Squadron haben sich unsere Teams auf Feinschliff und Optimierung konzentriert. Dadurch wollen wir sicherstellen, dass das Spiel all die hohen Standards erfüllt, die ich, das Team und ihr haben."

Laut Roberts wird es rund 30 bis 40 Stunden, die Story von Squadron 42 abzuschließen. Er sei "zuversichtlich", dass das Spiel 2026 veröffentlicht werde.

Zur Besetzung des Spiels gehören unter anderem Schauspielerinnen und Schauspieler wie Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson, Henry Cavill, Liam Cunningham, Andy Serkis, Mark Strong, Ben Mendelson, und Sophie Wu.

Wenn Squadron 42 im Jahr 2026 veröffentlicht werden sollte, erscheint es zwölf Jahre nach seiner ursprünglichen Ankündigung im Jahr 2014. Seitdem wurde die Veröffentlichung mehrfach verschoben.

In der Zwischenzeit arbeitete Cloud Imperium Games auch weiter an Star Citizen. Alles in allem hat man für die Entwicklung beider Projekte mittlerweile mehr als 730 Millionen Dollar per Crowdfunding eingenommen.