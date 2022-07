Star Citizen zeigt euch mehr von Alpha 3.17.2, die Einnahmen erreichen 485 Millionen Dollar

Star Citizen-Entwickler Cloud Imperium Games hat mehr neue Videos veröffentlicht, die kommende Inhalte veranschaulichen.

Das erste Video, das ihr unten seht, konzentriert sich auf Inhalte, die der kommenden Alpha-Version 3.17.2 ins Spiel kommen.

Was die neue Version von Star Citizen zu bieten hat

Zu den geplanten Neuerungen zählen neue Panzerungen, Missionen, Schauplätze (sowohl im Weltraum als auch auf Planeten) und andere schöne Dinge.

Ferner könnt ihr einen weiteren Blick auf das Event Siege of Orison werfen, bei dem ihr es in der schwebenden Stadt Orison in FPS-Kämpfen mit NPC-Piraten aufnehmt. Im zweiten Video hört ihr wiederum Neuigkeiten vom Audio-Team des Spiels.

Weitere Meldungen zu Star Citizen:

Abseits dessen läuft es finanziell betrachtet nach wie vor sehr gut für Star Citizen. Mittlerweile hat die Crowdfunding-Kampagne die Marke von 485 Millionen Dollar überschritten.

Die Zahl der Unterstützer nähert sich indes den vier Millionen, steht aktuell bei rund 3,95 Millionen. Dazu zählen aber natürlich auch kostenlose Accounts, die etwa für die Free-Fly-Events erstellt wurden.

Ein konkreter Release-Termin für Star Citizens Singleplayer-Part Squadron 42 steht nach wie vor aus.

