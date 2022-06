Star Ocean: The Divine Force erhält einen 40-minütigen Showcase

Square Enix hält einen 40-minütigen Showcase zu Star Ocean: The Devine Force ab. Diesen Mittwoch, den 29. Juni 2022 um 13:00 soll es losgehen. Die japanische Präsentation verspricht dabei nicht nur eine Einführung ins neue Gameplay und die Vorstellung der Charaktere, sondern auch einen etwa achtminütigen Auftritt des Synchronsprechers Subaru Kimura, der die Rolle der Hauptfigur Raymond spielt.

Nachdem letzten Oktober die ersten Bilder zu Star Ocean: The Devine Force gezeigt wurden, wurde es still um den Titel. Bisher wurde keine neue Information zum Spiel veröffentlicht, die erste Präsentation hätte im Frühling erscheinen sollen, wurde aber auf den Juni verschoben. Square Enix hat das Veröffentlichungsjahr 2022 noch nicht verändert, es ist also durchaus möglich, dass wir Mittwoch endlich das offizielle Datum zum Spiel erfahren.