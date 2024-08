Star Overdrive ist ein neues Open-World-Action-Adventure für Nintendo Switch mit Hoverboard

Mit Star Overdrive haben Caracal Games und Dear Villagers ein neues Open-World-Action-Adventure für die Nintendo Switch angekündigt.

Das Spiel soll Anfang 2025 veröffentlicht werden, ein konkretes Release-Datum steht noch aus.

Inspiriert von Zelda

Nach Angaben des italienischen Entwicklerstudios hat man sich dabei vom Gameplay und der Freiheit in The Legend of Zelda: Breath of the Wild inspirieren lassen.

Gleichzeitig bringt man eigene Spielmechaniken ein, zum Beispiel könnt ihr mit einem Hoverboard durch die Gegend flitzen und Physik-basierte Kräfte einsetzen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mit dem Hoverboard könnt ihr den Planeten erkunden, auf dem ihr euch befinden. Dem Studio zufolge ist die Spielwelt 170 km² groß und bietet viele Geheimnisse und Herausforderungen.

Ebenso sollt ihr kreative Wege finden, um Feinde und Hindernisse durch Nutzung und Kombination eurer Kräfte zu überwinden.