Star Trek Bridge Commander: Alle Cheats und wie ihr davon profitiert

Setzt euch auf den Stuhl des Captains und kommandiert in Star Trek: Bridge Commander euer eigenes Raumschiff durch die Weiten des Weltalls. Und falls ihr dabei Probleme habt, könnt ihr ein wenig nachhelfen.

In unserem Guide lest ihr nachfolgend, welche Cheats sich in Star Trek: Bridge Commander verwenden lassen und wie ihr diese aktiviert.

Alles über Cheats in Star Trek: Bridge Commander:

Wie benutze ich die Cheats in Star Trek: Bridge Commander?

Damit ihr die Cheats in Star Trek: Bridge Commander verwenden könnt, müsst ihr das Spiel mit einem zusätzlichen Kommandozeilen-Parameter starten. Ruft die Eigenschaften der Spieldatei auf und ergänzt den Parameter -TestMode.

Habt ihr alles richtig gemacht, wird der Menüpunkt "Schnelles Spiel" (Englisch: "Quick Battle" durch "Test Only" ersetzt und ermöglicht es euch, auf diese Art einen beliebigen Level des Spiels auszuwählen.

Welche Cheat Codes gibt es für Star Trek: Bridge Commander?

Habt ihr den Cheat-Modus aktiviert, könnt ihr in Star Trek: Bridge Commander im Taktik-Bildschirm außerdem folgende Cheats verwenden:

Cheat Effekt Umschalttaste + G Ihr werdet unverwundbar. Umschalttaste + K Das aktuell anvisierte Subsystem eines Schiffes wird beschädigt. Umschalttaste + R Das aktuell anvisierte Schiff wird vollständig repariert. Umschalttaste + Q Ihr erhaltet 10 Quantentorpedos.