Star Trek: Resurgence auf April 2023 verschoben

Entwickler Dramatic Labs hat die Veröffentlichung von Star Trek: Resurgence auf 2023 verschoben.

Das Spiel, das im vergangenen Jahr bei den Game Awards angekündigt wurde, soll nun erst im April 2023 für PC, PlayStation und Xbox erscheinen.

Warum dauert es länger?

Wie Dramatic Labs auf Twitter mitteilt, kommt die Entwicklung zwar gut voran, allerdings nimmt man sich noch etwas mehr Zeit für den Feinschliff.

"Unsere Liebe und Bewunderung für Star Trek ist ausschlaggebend für diese Entscheidung", heißt es. "Wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben, und dies ist weiterhin eine Herzensangelegenheit für jeden hier. Wir sind unglaublich dankbar - und aufgeregt -, dass wir in einem Universum arbeiten können, das so vielen Menschen so viel bedeutet."

"Wir können es kaum erwarten, dass ihr alles seht, und freuen uns darauf, euch in ein Abenteuer zu entführen, das sich von allen bisherigen Star-Trek-Spielen unterscheidet."

Als kleine Entschädigung gibt’s ein paar neue Screenshots zu sehen:

Worum geht es in Star Trek: Resurgence?

Resurgence spielt nach Star Trek: The Next Generation und erzählt seine Geschichte aus den Blickwinkeln von zwei verschiedenen Charakteren, der ersten Offizierin Jara Rydek und des Ingenieurfähnrichs Carter Diaz.

Die Geschichte dreht sich um zwei Zivilisationen, die kurz vor einem Krieg stehen, ihr deckt ein dunkles Geheimnis über beide auf.