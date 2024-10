Star Trek: Section 31 könnt ihr ab Januar 2025 auf Paramount+ streamen

Das Premierendatum für den neuen Star-Trek-Film Section 31 mit Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh steht fest.

Star Trek: Section 31 könnt ihr euch demnach ab dem 24. Januar 2025 beim Streaming-Dienst Paramount+ anschauen.

Section 31: Die Namen der Charaktere

Bekannt gegeben wurde das Datum am vergangenen Wochenende im Rahmen der New York Comic-Con (NYCC) von Regisseur Olatunde Osunsanmi.

Neben Osunsanmi waren dort auch die Cast-Mitglieder Omari Hardwick, Kacey Rohl and Robert Kazinsky zu Gast.

Hier noch einmal der Teaser-Trailer zu Section 31, der im Juli 2024 auf der San Diego Comic-Con veröffentlicht wurde:

Auf der NYCC wurden außerdem noch die Namen der Charaktere bestätigt, die die einzelnen Schauspielerinnen und Schauspieler in Section 31 spielen. Michelle Yeoh schlüpft dabei natürlich wieder in die Rolle von Philippa Georgiou.

Omari Hardwick spielt den Section-31-Teamleiter Alok Zahar, Sam Richardson den Chamäleonid Quasi und Kacey Rohl verkörpert Rachel Garrett, die zukünftige Kommandantin der Enterprise-C.

Humberly González ist als Deltanerin Melle zu sehen, Sven Ruygrok spielt den Vulkanier Fuzz und Robert Kazinsky schlüpft in die Rolle des mechanisch verbesserten Zeph.

Sektion 31 kam zuletzt in Star Trek: Discovery vor, wo sich Georgiou der Organisation anschloss. Erstmals eingeführt wurde die Abteilung der Sternenflotte in Star Trek: Deep Space Nine. Später kam sie auch in einigen Folgen von Star Trek: Enterprise vor.

Den Kurzinhalt des Section-31-Films beschreibt Paramount+ wie folgt: Es geht primär um "Imperatorin Philippa Georgiou, die einer geheimen Abteilung der Sternenflotte beitritt. Sie hat den Auftrag, die Vereinigte Föderation der Planeten zu schützen, muss sich aber auch den Sünden ihrer Vergangenheit stellen."