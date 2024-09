Star Trucker im Test: Containerware von der guten Sorte

Die Wege sind kurz und einförmig, doch das Hantieren im Truck vermittelt auf stimmungsvolle Art, wie es sein muss, einen Truck durchs All zu steuern.

Star Trucker Release: 03. 09. 2024

Plattformen: PC, Xbox Serie X/S

Getestet auf: PC

Entwickler: Monster and Mosnter

Publisher: Raw Fury

Star Trucker ist ein Spiel für Piloten, die gerne zupacken. Um eine Batterie zu wechseln, hebt man erst die Klappe an, zieht den alten Energiespeicher raus und schieb anschließend den neuen hinein. Der Raumanzug braucht nach jedem Spacewalk eine Weile, bis er wieder geladen ist. Und die Bildschirme am Steuerpult schaltet man händisch durch, um Informationen über den Zustand des Trucks zu erhalten.

Ich mag Star Trucker! Wie mein Walross mit schwerer Container-Last durchs Weltall schnaubt, wie ich es mit Blick durch den Rückspiegel an Raumstationen andocke, wie ich nicht einfach einen Knopf drücke, sondern nach oben schaue, um am Hebel für die Hupe zu ziehen und mich vor einem Sprungtor positionieren muss, bevor ich den Transfer in einen anderen Sektor initiieren kann – so muss sich jemand fühlen, der einen Semi durchs All steuert.

Ich verwende extra die amerikanische Bezeichnung, weil das Indie-Duo Monster and Monster nicht den geringsten Zweifel daran lässt, dass es ausschließlich vom US-Flair des Trucker-Daseins inspiriert wurde. Das fängt bei den Wagen mit ihren langen Schnauzen an, geht über das Radio, in dem ausschließlich Rock und Country läuft, und hört bei Charakteren nicht auf, deren Attitüde klar nordamerikanisch geprägt ist.

Die melden sich immer dann per Funk, wenn man eine ihrer Aufgaben erfüllt hat, um mit der nächsten Mission weiter durch die kleine Geschichte des interplanetaren Transportierens zu führen. Auf diesem Weg schaltet man auch anfangs versperrte Sektoren frei. Ohne einen Schutzschirm gegen die im zweiten Bereich herrschende Elektrizität könnte man dort zum Beispiel gar nicht gefahrlos fliegen. Den darf man aber erst installieren, wenn die Geschichte das vorsieht.

Solche Gefahren spielen jedenfalls eine große Rolle – genauso wie das Reparieren dadurch entstandener Schäden sowie das Austauschen von Batterien und Steuerungsmodulen. Die muss man vorher natürlich erst kaufen, wofür man wiederum das mit den Transporten verdiente Geld benötigt. Von Beginn an sollte man zudem auf Gesteinsbrocken sowie den Schrott verunglückter Trucks Acht geben, der hier und da im Weltall schwebt. Am besten fliegt man deshalb durch die markierten „Highways“, anstatt Stationen und Sprungtore direkt anzusteuern.

Star Trucker: Die fiktive Alltagssimulation im Test 1 of 14 Attribution

Ach, und verstaut wichtige Ausrüstung in Kisten! Denn sollte der Schwerkraftgenerator mal ausfallen oder müsst ihr ihn zum Reparieren deaktivieren, schwebt sonst alles frei durch die Kabine. Klingt amüsant? Ist es auch – allerdings nur so lange, bis man feststellt, dass empfindliche Gegenstände doch tatsächlich Schaden nehmen, wenn sie irgendwo anstoßen. Dazu zählt auch das Purzeln auf den Boden nach dem erneuten Einschalten der Schwerkraft.

Auf den höheren Schwierigkeitsgraden wurde mir das schnell zu viel. Dort müssen all diese Handgriffe nämlich viel häufiger ausgeführt werden, weil die Ausrüstung deutlich wartungsanfälliger ist, und das Ergebnis ist eine ermüdende Sisyphusarbeit. Das will ich Star Trucker allerdings nicht ankreiden, weil es logischerweise auch niedrigere Einstellungen gibt und man sich über ein ausführliches Menü den Schwierigkeitsgrad sogar selbst zusammenstellen kann. Das ist mal vorbildlich!

Schön wäre es nur, wenn man das alles im laufenden Spiel auch anpassen dürfte. Schade außerdem, dass die Bildrate auf dem Steam Deck selbst bei niedrigsten Einstellungen mitunter so stark fällt, dass ich das mobile Truckern leider nicht empfehlen kann.

Ich muss außerdem sagen, dass sich das Umherziehen der Container auf Dauer durchaus einförmig anfühlt. Die Wege sind zudem so kurz, dass man nie das Gefühl hat „on the Road“ zu sein. Und so sehr man stets zwischen verschiedenen Aufträgen wählen darf beziehungsweise es sogar riskieren kann, ebenso unerlaubte wie lukrative Waren (Alkohol, Sprengstoff, Betäubungsmittel) zu transportieren, so überschaubar ist das immer gleiche Containerschleppen unterm Strich.

Star Trucker ist sowohl bei Steam als auch auf Xbox in den entsprechenden digitalen Stores zum Preis von kapp 25 Euro erhältlich. Abgesehen davon ist es im Game Pass verfügbar.