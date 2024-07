So hat Aspyr Star Wars: Bounty Hunter für moderne Systeme verbessert

In Kürze erscheint die Neuauflage von Star Wars: Bounty Hunter und Aspyr hat dazu nun weitere Details bekannt gegeben.

Für die Veröffentlichung auf modernen Systemen nimmt das Entwicklerstudio nämlich ein paar Änderungen vor, wie man auf seiner Webseite erklärt.

Verbesserungen für Jango Fett

Aspyr nutzt für die Neuauflage den ursprünglichen Quellcode der GameCube-Version, was dem Team unter anderem erlaube, "die Performance zu maximieren".

Abseits der visuellen Anpassungen gibt es mehrere Verbesserung und/oder neue Features bei der Steuerung, bei der auch zwischen moderner und alter Variante wechseln könnt.

Was das Feuern von Waffen anbelangt, ist die moderne Steuerung laut Aspyr intuitiver und insgesamt sollen sich auch die Bewegungen flüssiger anfühlen. Bei der alten Steuerung feuert ihr zum Beispiel mit dem X-Button, in der modernen Variante ist es der rechte Trigger.

Bei der Verwendung des Scanners zur Lokalisierung von Zielen wird nun die Zeit etwas verlangsamt, ebenso wurde die Belegung von Scanner und Taschenlampe angepasst.

Auch bei der Lock-on-Funktion für Ziele gibt es eine kleine Anpassung. Während ihr im Original noch den rechten Bumper gedrückt halten musstet, reicht bei der modernen Version ein Klick auf den rechten Stick.

Gleichermaßen kontrolliert ihr nun Jango Fett mit dem linken Stick und könnt währenddessen jederzeit die Kamera über den rechten Stick anpassen.

Star Wars: Bounty Hunter erscheint am am 1. August 2024 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.