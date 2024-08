Star Wars Bounty Hunter Cheats: Alle Codes für die Kopfgeldjagd.

Mit Star Wars: Bounty Hunter veröffentlicht Aspyr eine weitere Neuauflage eines klassischen Star-Wars-Spiels für moderne Systeme. Und auch in diesem Actionspiel gibt es ein paar Cheats, die ihr zu eurem Vorteil verwenden könnt.

Damit lassen sich zum Beispiel bestimmte Levels freischalten. Was euch die Cheat Codes in Star Wars: Bounty Hunter bringen, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Star Wars: Bounty Hunter Cheats Inhalt:

Wie benutzt man Cheats in Star Wars: Bounty Hunter?

Wenn ihr einen Cheat in Star Wars: Bounty Hunter verwenden möchtet, müsst ihr dafür den Menüpunkt "Code Setup" im "Bonus Items"-Bildschirm des Hauptmenüs aufrufen.

Bedenkt allerdings, dass die Verwendung von Cheats Einfluss auf die Freischaltung von Erfolgen beziehungsweise Trophäen hat und auch das Speichern des Spiels beeinflusst.

Zurück zum Star Wars: Bounty Hunter Cheats Inhaltsverzeichnis

Welche Cheat Codes gibt es für Star Wars: Bounty Hunter?

Mit den Cheats für Star Wars: Bounty Hunter könnt ihr unter anderem Levels und Kapitel freischalten oder auch einzelne Sammelgegenstände bekommen.

Kapitel freischalten

Code Effekt SEEHOWTHEYRUN Kapitel 1 freischalten CITYPLANET Kapitel 2 freischalten LOCKDOWN Kapitel 3 freischalten DUGSOPLENTY Kapitel 4 freischalten BANTHAPOODOO Kapitel 5 freischalten MANDALORIANWAY Kapitel 6 freischalten

Missionen freischalten

Code Effekt BEAST PIT Mission 1 - Pit Fight Arena freischalten GIMMEMYJETPACK Mission 2 - Merchant Row freischalten CONVEYORAMA Mission 3 - Docking Bays freischalten BIGCITYNIGHTS Mission 4 - Entertainment District freischalten IEATNERFMEAT Mission 5 - Industrial District freischalten VOTE4TRELL Mission 6 - Upper City freischalten LOCKUP Mission 7 - The Break In freischalten WHAT A RIOT Mission 8 - The Break Out freischalten SHAFTED Mission 9 - The Escape freischalten BIGMOSQUITOS Mission 10 - Jungle Trek freischalten ONEDEADDUG Mission 11 - Sebolto's Compound freischalten WISHIHADMYSHIP Mission 12 - The Death Stick Factory freischalten MOSGAMOS Mission 13 - Longo Two-Guns freischalten TUSKENS R US Mission 14 - Tusken Canyon freischalten BIG BAD DRAGON Mission 15 - Gardulla's Palace freischalten MONTROSSISBAD Mission 16 - Moon of the Dead freischalten VOSAISBADDER Mission 17 - Vosa's Lair freischalten JANGOISBADDEST Mission 18 - Final Confrontation freischalten

Verschiedenes

Code Effekt R ARTISTS ROCK Concept Art freischalten (auch mit Credits freischaltbar) GO FISH Trading Card Game Karten freischalten

Zurück zum Star Wars: Bounty Hunter Cheats Inhaltsverzeichnis