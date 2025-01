Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles Cheats: Alle Codes für den Lichtschwertkampf

Mit Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles hat Aspyr eine weitere Neuauflage eines klassischen Star Wars-Videospiels für moderne Systeme veröffentlicht. In diesem Actionspiel könnt ihr auch wieder einige Cheats verwenden, um euch Vorteile zu verschaffen oder ein wenig Spaß zu haben.

Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles Genre: Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, PlayStation, Dreamcast, GBA

Release: 23. Januar 2025 (Re-Release) / 5. Mai 2000 (Original)

Entwickler / Publisher: Aspyr / Aspyr

Was euch die Cheat Codes in Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles bringen, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles Cheats Inhalt:

Wie benutzt man Cheats in Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles?

Wann ihr einen Cheat Code in Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles verwenden könnt, hängt davon ab, welchen ihr verwenden möchtet. Manche funktionieren nur im Pause-Menü, andere gebt ihr direkt während des Gameplays ein.

Was die einzelnen Cheats bewirken und wie ihr sie auslöst, erfahrt ihr im nächsten Abschnitt.

Welche Cheat Codes gibt es für Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles?

Mit den Cheats für Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles könnt ihr unter anderem ein bisschen Spaß haben oder neue Dinge freischalten.

PvP-Kämpfe in der Kampagne

Dieser Cheat ermöglicht es euch, im Zwei-Spieler-Modus gegeneinander zu kämpfen.

Wo ihr ihn aktiviert: Startet im Hauptmenü ein neues Zwei-Spieler-Spiel.

Wie ihr ihn aktiviert:

PlayStation: Haltet R2, drückt Quadrat + Dreieck + Kreis, dann X

Xbox: Haltet RT, drückt X + Y + B, dann A

Switch: Haltet ZR, drückt Y + X + A, dann B

Steam Deck: Haltet R2, drückt Y + X, dann A

Radar freischalten

Schaltet eine Karte frei, die euch Positionen von Gegnern anzeigt.

Wo ihr ihn aktiviert: Pausiert das Spiel.

Wie ihr ihn aktiviert:

PlayStation: Hoch, Runter, Hoch, L1, R1, L1

Xbox: Hoch, Runter, Hoch, LB, RB, LB

Switch: Hoch, Runter, Hoch, L, R, L

Steam Deck: Hoch, Runter, Hoch, L, R, L

Zum letzten Speicherpunkt zurückkehren

Bringt euch zum letzten erreichten Speicherpunkt zurück.

Wo ihr ihn aktiviert: Pausiert das Spiel.

Wie ihr ihn aktiviert:

PlayStation: L1, R1 (viermal wiederholen)

Xbox: LB, RB (viermal wiederholen)

Switch: L, R (viermal wiederholen)

Steam Deck: L, R (viermal wiederholen)

Ultimatives Lichtschwert freischalten

Schaltet ein starkes Lichtschwert für den Survival-Challenge-Modus frei.

Wie ihr ihn aktiviert: Besiegt 100 Feinde im Survival-Challenge-Modus.

Große Köpfe

Vergrößert den Kopf des Spielercharakters.

Wo ihr ihn aktiviert: Während des Gameplays.

Wie ihr ihn aktiviert:

PlayStation: L1 + Steuerkreuz runter + Dreieck

Xbox: LB + Steuerkreuz runter + Y

Switch: L + Steuerkreuz runter + X

Steam Deck: L + Steuerkreuz runter + Y

Noch mehr Großes

Vergrößert den Kopf, die Füße und die Waffe des Spielercharakters.

Wo ihr ihn aktiviert: Während des Gameplays.

Wie ihr ihn aktiviert:

PlayStation: L1 + Steuerkreuz runter + X

Xbox: LB + Steuerkreuz runter + A

Switch: L + Steuerkreuz runter + B

Steam Deck: L + Steuerkreuz runter + A

Kleiner werden

Schrumpft den Spielercharakter.

Wo ihr ihn aktiviert: Während des Gameplays.

Wie ihr ihn aktiviert:

PlayStation: L1 + Steuerkreuz runter + R2

Xbox: LB + Steuerkreuz runter + RT

Switch: L + Steuerkreuz runter + ZR

Steam Deck: L + Steuerkreuz runter + R

Loader Droid freischalten

Schaltet den Loader Droid als spielbaren Charakter frei.

Wo ihr ihn aktiviert: Im Charakter-Auswahlbildschirm der Kampagne.

Wie ihr ihn aktiviert:

PlayStation: R1 + L1 + Quadrat

Xbox: RB + LB + X

Switch: R + L + Y

Steam Deck: R + L + X

