Hello there! Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles kehrt 2025 auf PC und Konsolen zurück

Aspyr bringt ein weiteres Star-Wars-Spiel auf moderne Systeme, diesmal das Actionspiel Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles.

Am 23. Januar 2025 wird es auf PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht.

Jedi Power Battles: Für moderne Systeme aktualisiert

Jedi Power Battles lässt euch unter anderem mit Charakteren wie Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Plo Koon, Adi Gallia und Qui-Gon Jinn an verschiedenen Orten aus Star Wars Episode 1: Die dunkle Bedrohung kämpfen.

In der Neuauflage sind alle geheimen Charaktere und alle Levels von Beginn an freigeschaltet. Ihr habt so direkten Zugriff auf Darth Maul, Captain Panaka, Queen Amidala und andere.

Obendrein hat Aspyr noch 13 neue spielbare Charaktere hinzugefügt, die ihr nach dem ersten Durchspielen von Jedi Power Battles freischaltet. Zu ihnen gehören der Rifle Droid, ein Tusken Raider, Ishi Tib und Weequay.

Spielen könnt ihr Jedi Power Battles dann entweder alleine oder im Couch-Koop-Modus zu zweit, die Kampagne besteht aus insgesamt zehn Levels und es gibt noch Bonus-Minispiele.

Des Weiteren sind eine klassische und eine moderne Steuerungsoption verfügbar, ihr könnt die Lichtschwertfarbe verändern sowie klassische Cheat Codes verwenden. Auch Versus- und Trainingsmodi aus späteren Veröffentlichungen des Originals sind mit dabei.

Wenn ihr Jedi Power Battles auf den neuen Plattformen vorbestellt, könnt ihr dabei zehn Prozent sparen. Der normale Verkaufspreis liegt bei 19,99 Euro.

Ursprünglich wurde Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles im Jahr 2000 für PlayStation und Dreamcast veröffentlicht. 2001 folgte noch eine Umsetzung des Titels für den Game Boy Advance.

Entwickelt wurde das Actionspiel von einem internen Team bei LucasArts. Die GBA-Version wurde von den HotGen Studios und THQ veröffentlicht.