Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles im Test - Es lässt mich mit dem Verlangen nach mehr zurück, aber Aspyr will uns einfach nicht mehr geben

Die Neuauflage orientiert sich weitestgehend am Original, bringt ein paar neue Inhalte und technische Optimierungen mit sich, lässt aber auch wieder viel Potenzial ungenutzt liegen.

Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Ich wünschte, Aspyr hätte hier mehr gemacht. So geht es mir bei vielen älteren Titeln, nicht nur Star Wars-Games, die das Unternehmen auf moderne Plattformen bringt. Und Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles bildet da keine Ausnahme. Ich bin durchaus froh darüber, manche Spiele noch einmal oder zum ersten Mal überhaupt spielen zu könne, doch es bleibt einmal mehr das Gefühl, dass man hier und da ein ein paar Schräubchen gedreht und einzelne Dinge ergänzt hat. Und dann der Meinung war, dass ja schon ausreicht. Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles Release: 23. Januar 2025

Ihr gegen die Bösen

Jedi Power Battles erschien ursprünglich im Jahr 2020, rund um die Veröffentlichung von Star Wars Episode 1 herum. Und im Grunde ist es ein relativ simples Action-Game. Mit verschiedenen Charakteren kämpft ihr gegen die Droiden der Handelsföderation, um zum Beispiel den Theed-Palast zurückzuerobern oder den Dschungel von Naboo zu durchqueren. Das könnt ihr unter anderem alleine oder zu zweit mit Charakteren wie Obi-Wan Kenobi oder Qui-Gon Jinn tun. Aber auch andere Figuren sind verfügbar, darunter Mace Windu, Padme, Panaka, Plo Koon und Adi Gallia.

Ihr lauft dabei überwiegend in einer seitlichen Perspektive durch die Levels und haut oder schießt alles um, was sich euch in den Weg stellt. Heißt ja nicht ohne Grund Star Wars und nicht Star Peace. Jedenfalls sammelt ihr dabei Punkte, könnt verschiedene Attacken und Kombos einsetzen und natürlich die Macht nutzen, sofern ihr denn einen Jedi spielt. Abseits des üblichen Kanonenfutters, das euch aber auch auf die Finger hauen kann, wenn ihr nicht wisst, was ihr da tut, gibt’s natürlich auch größere Zwischen- und Endgegner, die ihr bewältigen müsst. Das ist alles recht kurzweilig und kann durchaus Spaß machen.

Neuerungen, aber zu wenig Modernisierungen

Wie man es von vielen Aspyr-Neuveröffentlichungen kennt, geht das mit ein paar Neuerungen einher. Im Original stimmte zum Beispiel die Lichtschwertfarbe bestimmter Jedi nicht, was ihr nun entsprechend anpassen könnt. Unter anderem gilt das etwa für Mace Windu. Obendrein sind alle geheimen Levels und Charaktere, die es im Spiel gibt, schon von Beginn an freigeschaltet. So könnt ihr unter anderem mit Darth Maul spielen, indes wurde Jar Jar Binks als komplett neuer spielbarer Charakter ergänzt. Und nicht nur er, insgesamt sind 13 neue Figuren spielbar, zum Beispiel ein Rifle Droid oder der Staff Tusken Raider.

Über die Neuerungen kann man sich im Grunde nicht beschweren, vielmehr sind es einmal mehr die Modernisierungen, die hier nicht weit genug gehen. Aspyr hat zum Beispiel gezielt die Elemente der ursprünglichen PlayStation-Benutzeroberfläche beibehalten und "Charaktermodelle, Umgebungen und Spielmodi" verbessert. Macht euch aber nichts vor, letzten Endes sieht Jedi Power Battles immer noch aus wie ein hochauflösendes PlayStation-Spiel, dessen Texturen hier und da etwas geschärft wurden. Ebenso spricht man von einer besseren Balance und flüssigeren Sprüngen, ebenso kehrten der Versus- und der Trainingsmodus zurück.

Wie gesagt, das ist alles schön gut, doch eigentlich schreit das Spiel eher nach einem richtigen Remake oder einer umfangreicheren Modernisierung. Was ihr am Ende bekommt, ist ein weniger pixeliges und gefühlt etwas weniger kantiges Spiel, doch am Ende bleibt es nun mal weitestgehend seinem Original treu. Was man nun negativ und positiv gleichermaßen interpretieren kann.

Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles - Fazit

Und das nächste Aspyr-Spiel, bei dem ich mir mehr als das wünsche, was wir letztlich bekommen. Das sollte mich mittlerweile nun wirklich nicht mehr überraschen, vielmehr wundert mich, dass sich augenscheinlich niemand findet, der sich (nicht nur) hier an einem echten Remake versuchen würde. Und das wäre nun wirklich kein Projekt mit enorm großen Aufwand, tatsächlich stelle ich mir ein richtig durchgehend modernisiertes Jedi Power Battles ziemlich cool und kurzweilig vor. Aber egal, Jedi Power Battles ist das, was es ist. Und das ist mehr ein Nostalgie-getränktes Erlebnis für alle, die es damals schon gespielt haben und keine Lust haben, gegebenenfalls die alte Hardware hervorzukramen. Oder für alle, die es damals nicht gespielt haben. Gewissermaßen eine weitere kleine Geschichtsstunde in Sachen Star Wars-Videospiele. Dafür ist es ganz brauchbar, doch im Großen und Ganzen wird man hiermit keinerlei Bäume ausreißen.

