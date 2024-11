Star Wars: Hunters kommt schon bald auf den PC – mit Verbesserungen und Playtests

Star Wars: Hunters ist ein kostenloses Arena-Battle-Spiel von Zynga, das bereits für Mobile und Nintendo Switch verfügbar ist. Ab dem 27. Januar 2025 können Spieler die actiongeladenen Schlachten auch auf dem PC erleben, wenn das Spiel im Steam Early Access startet. Fans, die nicht so lange warten möchten, können sich schon jetzt für zwei geplante Playtests auf Steam anmelden , die im Dezember 2024 und Januar 2025 stattfinden werden.

Verbesserungen für Star Wars: Hunters

Die PC-Version bringt zahlreiche visuelle und technische Verbesserungen mit sich. Spieler können sich auf höher aufgelöste Texturen, optimierte Schatten und eine verbesserte Rendering-Qualität freuen, die den Schlachtfeldern ein detailliertes Aussehen verleihen. Außerdem wird das Spiel volle Unterstützung für Tastatur, Maus und kabellose Controller bieten. Damit hebt sich die PC-Version spürbar von den bisherigen Versionen auf Mobile und Switch ab.

Zynga bringt ihren ersten Titel auf PC

Laut Yaron Leyvan, Executive Vice President of Games bei Zynga, basiert die Entscheidung, Star Wars: Hunters auf den PC zu bringen, auf dem Erfolg der Versionen für Mobile und Switch. "Der Erfolg von Star Wars: Hunters auf Mobilgeräten und Nintendo Switch hat uns zu der Entscheidung geführt, das Spiel auf den PC zu bringen. Das ist etwas, was sich unsere Community gewünscht hat, und wir freuen uns sehr, noch mehr Spieler in Vespaara willkommen zu heißen. Dieser Moment markiert zudem einen Meilenstein für Zynga, da wir zum ersten Mal eines unserer Spiele auf den PC bringen."

Zynga ist vor allem für Mobile- und Social-Games wie Farmville, CSR Racing und Words with Friends bekannt. Das Unternehmen wurde 2022 von Take-Two Interactive, dem Publisher von GTA, für 12,7 Milliarden Dollar übernommen, was seine Rolle in der Gaming-Branche weiter stärkte.

Mit der PC-Version von Star Wars: Hunters erweitert Zynga die Reichweite des Spiels und erfüllt gleichzeitig die Wünsche seiner Fans. Die visuell verbesserte Version dürfte nicht nur bestehende Spieler begeistern, sondern auch neue Zielgruppen ansprechen und das Spiel auf ein neues Niveau heben.