Star Wars Jedi geht zu Ende: "Finales Kapitel" ist bei Respawn in Arbeit

Publisher Electronic Arts teilt mit, dass Respawn Entertainment am "finalen Kapitel" der Star-Wars-Jedi-Reihe arbeitet.

Während einer Präsentation gegenüber Investoren erwähnte Laura Miele, President of EA Entertainment und Technology, das Projekt am Dienstag.

Die Geschichte kommt zu einem Ende

"Wir haben einige der qualitativ besten und erfolgreichsten Star-Wars-Spiele aller Zeiten abgeliefert, dabei einen Nettoumsatz von mehr als 5 Milliarden Dollar erzielt", sagt sie (via VGC).

"Diese beeindruckende Erfolgsbilanz umfasst natürlich die beiden Star-Wars-Jedi-Spiele, bei denen sich mehr als 40 Millionen Star-Wars-Fans mit Cal Kestis und seiner Entwicklung zu einem mächtigen Jedi befasst haben."

"Respawn arbeitet hart darin, den Spielerinnen und Spielern das finale Kapitel dieser aufregenden Geschichte zu liefern", ergänzt sie.

Vergangenes Jahr hatte Stig Asmussen, Director des 2019 veröffentlichten Star Wars Jedi: Fallen Order und des 2023 erschienenen Nachfolgers Star Wars Jedi: Survivor, das Studio verlassen und ein neues Studio gegründet.

Zuvor hatte Asmussen bereits seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, aus der Reihe eine Trilogie machen zu können. Dazu kommt es nun, jedoch ohne seine Beteiligung.

"Ich wollte immer, dass es eine Trilogie wird", sagte er damals. "Wie können wir Cal und die Crew in neue Bereiche bringen, die über das hinausgehen, was wir im ersten Spiel gemacht haben?"

"Wir hatten eine ziemlich genaue Vorstellung davon, in welchem Zeitrahmen Survivor stattfinden sollte, was auf dem Spiel stand, wie der Ton des Spiels sein würde, womit Cal konfrontiert werden würde und wie die Crew dabei eine Rolle spielen würde. Und es gibt auch Ideen, was wir darüber hinaus tun könnten."

Gestern haben Electronic Arts und Respawn Entertainment Star Wars Jedi: Survivor auch noch für die PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Wann das letzte Kapitel der Star-Wars-Jedi-Reihe erscheinen soll, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Geht aber davon aus, dass ihr noch etwas Geduld braucht.