Star Wars Jedi Survivor - Kammer der Beidhändigkeit (verwüstete Ansiedlung): So findet ihr die letzte Kammer

So findet und löst ihr die Kammer der Beidhändigkeit:

Im Laufe der Hauptgeschichte erreicht ihr die Steinnadel und damit die verwüstete Ansiedlung und den Haupthof mit einem eigenen Meditationspunkt. Geht dorthin, dann schaut erst einmal rechts die Klippen nach unten. Ihr seht eine Ebene, auf der die Reste einer goldenen Kammer liegen und jetzt schaut tiefer, unterhalb davon. Dort seht ihr einen schmaleren Vorsprung, wo auch eine Fledermaus sitzt. Dort müsst ihr gleich hin.

Karte zur Kammer der Beidhändigkeiten in der verwüsteten Ansiedlung. (Star Wars Jedi Survivor)

Aber zuerst geht zurück zum Meditationspunkt und schnappt euch die Fledermaus nahe der Meditation. Mit dieser segelt ihr zu der Lichtkanone gegenüber an den Klippen – dahinter ist ein Wasserfall, rechts davon ein Gitter im Felsen. Dort fliegt ihr hin. Besiegt die Gegner und dann richtet den Lichtstrahl auf diesen Vorsprung, den ihr eben von oben gesehen habt, aus. Es ist ein wenig schwer zu zielen, mit dem Licht des Strahls, aber wenn ihr etwas unter die drei goldenen Streifen an den Klippen, wo die Plattform ist, zielt, sollte es passen. Jetzt schnappt euch die Fledermaus links und fliegt nach drüben.

Da unten findet die ihr den Eingang in die zerstörte Kammer der Beidhändigkeiten. (Star Wars Jedi Survivor)

Die Landung ist nicht ganz einfach. Fliegt nicht direkt durch den Luftstrom von der Insel unten, da ihr sonst zu hoch ankommt. Streift diesen nur ein wenig link oder rechts, damit ihr ein wenig an Höhe gewinnt, dann kommt ihr genau richtig an. Geht in die Felsspalte rechts und ihr seht ein paar Droiden. Erledigt sie und ihr werdet feststellen, dass ihr die Kammer gefunden habt. Der goldene Quader oben sind die Reste des sonst üblichen Aufzugs. Gleich rechts findet ihr eine Datendisk (Schatz), aber der Weg links ist von Koboh-Geflecht blockiert. Übrigens hat diese Kammer keinen eigenen

Lenkt den Strahl in die schmale Schlucht an die Wand. Orientiert euch an den drei goldenen Metallstreben und zielt etwas unterhalb von ihnen.

Dafür habt ihr ja den Strahl umgelenkt. Wenn er nicht zu weit vom Eingang in die Kammer auftrifft, perfekt. Wenn doch, dann müsst ihr mit der Fledermaus noch mal durch den Aufwind nach drüben und nachkorrigieren. Fällt das Licht richtig, dann benutzt BD-1, um Koboh-Materie vom Licht nach drinnen in die Kammer zu lenken. Lenkt die Materie auf dem Boden entlang, das ist einfacher als an der Wand. Passt nur an der Schwelle auf, dass das Glühen nicht unterbrochen wird.

Wenn der Strahl dann nah genug am Eingang ist, könnt ihr ihn leicht ins Innere der Kammer lenken. (Star Wars Jedi Survivor)

Wenn das Geflecht weggebrannt ist, findet ihr vor der Kammer selbst rechts in der Nische noch einen Scan (Datenbank) und dann in der Kammer den Bonus Beidhändigkeit (Essenz). Beachtet, dass die Kammer zwar manchmal Kammer der Beidhändigkeit genannt wird, aber sie hat keinen offiziellen Namen. Damit hat sie auch keinen Zähler für Sammelobjekte, sondern sie zählen zu dem Gebiet ve4rwüstete Ansiedlung.

