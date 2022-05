Star Wars Knights of the Old Republic 2: Kommt inklusive Restored Content DLC auf die Switch

Nach Star Wars: Knights of the Old Republic bringt Aspyr auch Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords auf die Nintendo Switch.

Und darauf müsst ihr nicht mehr lange warten, die Umsetzung des Rollenspiels erscheint bereits am 8. Juni 2022.

Das volle Paket

Aspyr beschert Switch-Spielern und -Spielerinnen aber nicht nur die Basisversion von Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords, sondern gibt ihnen auch noch die Restored-Content-Mod obendrauf.

Sie soll nach der Veröffentlichung des Hauptspiels zu einem späteren Zeitpunkt als kostenloser DLC folgen und bietet unter anderem neue Dialoge und Interaktionen, eine Bonusmission mit HK-47 sowie ein neues, überarbeitetes Ende.

Die Restored-Content-Mod wurde ursprünglich von der Modding-Gruppe Deadly Stream entwikelt. Damit wurden viele fehlende Teile in Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords wiederhergestellt, die zuvor aus Zeitgründen nicht verwendet wurden.

Dabei handelt es sich um Elemente, die bereits vom einst verantwortlichen Entwicklerstudio Obsidian Entertainment produziert, aber nicht fertiggestellt wurden.

Die Switch-Version von Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords kann im eShop bereits für 14,99 Euro vorbestellt werden.

Ferner arbeiten Aspyr und Saber Interactive derzeit an einem Remake des ersten Star Wars: Knights of the Old Republic, das zuerst für PlayStation 5 und PC erscheinen wird.