Star Wars Knights of the Old Republic 2: So groß ist das Spiel auf eurer Switch

Möchtet ihr euch Star Wars: Knights of the Old Republic 2: Sith Lords für die Nintendo Switch kaufen, müsst ihr womöglich etwas Speicherplatz dafür freiräumen.

Jetzt ist bekannt, wie viel Platz die Portierung des Rollenspiels auf eurer Konsole benötigt.

Macht Platz für KotOR 2

Nintendos Webseite zufolge benötigt Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords 16.269 MB Speicherplatz auf eurer Konsole, also rund 16 GB.

Damit ist es etwas größer als der Vorgänger, der auf der Switch 12 GB Speicherplatz für sich beanspruchte.

Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords, das erneut von Entwickler Aspyr auf die Switch portiert wird, erscheint am 8. Juni 2022, der Preis liegt bei 14 Euro.

Nach dem Launch des Spiels möchte Aspyr später auch die Inhalte der Restored-Content-Mod für Knights of the Old Republic 2 als kostenlosen DLC veröffentlichen. Unter anderem bekommt ihr damit neue Dialoge und Interaktionen, eine Bonusmission mit HK-47 sowie ein neues Ende.