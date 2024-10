Star Wars Nerds aufgepasst: Dieser Arcade-Automat ist gerade mehr als 150 Euro günstiger!

Hier ist ein Amazon-Angebot für echte Star-Wars-Nerds und Gaming-Fans. Wie wäre es mit einem echten Star Wars-Arcade-Automaten für eure Wohnung? Das müsst ihr dann zwar gegebenenfalls eurer besseren Hälfte erklären, aber euch fällt sicher etwas ein!

Jedenfalls ist die Arcade1Up Star Wars Arcade Machine derzeit zum Preis von 547,49 Euro bei Amazon.de zu haben. Damit zahlt ihr 22 Prozent beziehungsweise etwas mehr als 150 Euro weniger, denn die UVP des Geräts liegt bei 699,99 Euro.

Was bekommt ihr dafür? Nun einen Arcade-Automaten mit einem passenden Star-Wars-Design. Auf der einen Seite sehen wir zum Beispiel TIE Jäger, einen X-Wing, den Todesstern, Darth Vader sowie Darth Vaders TIE Advanced.

Beleuchtet ist das gute Stück auch, es sind Dual-Lautsprecher verbaut und ihr habt einen Flightstick sowie vier Feuerknöpfe. Dargestellt wird alles auf einem 17 Zoll großen Bildschirm. Aber was eigentlich? Insgesamt sind drei Spiele enthalten: Star Wars, Star Wars: The Empire Strikes Back und Star Wars: The Return of the Jedi. Passt für Fans der Original-Trilogie.

Aufgebaut ist der Arcade-Automat übrigens 47,6 x 154,4 x 50,8 cm groß.