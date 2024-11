Star Wars Outlaws: "Bislang größtes Update" verbessert drei Kernbereiche, neuer Creative Director übernimmt

Ubisoft hat erste Details zum "bislang größten Update" für sein Open-World-Action-Adventure Star Wars Outlaws bekannt gegeben.

Dieses erscheint Ende des Monats und soll wichtige Verbesserungen in drei Kernbereichen vornehmen.

Star Wars Outlaws: Verbesserungen in wichtigen Bereichen

Zugleich übernimmt mit Drew Rechner ein neuer Creative Director die weitere Entwicklung von Star Wars Outlaws. Der bisherige Creative Director Julian Gerighty konzentriert sich nun auf die Division-Marke, wozu auch The Division 3 gehört.

In einem neuen Beitrag gewährt Rechner einen ersten Ausblick darauf, was vom nächsten Update für das Spiel zu erwarten ist.

Demnach wolle man das Spiel "in drei Kernbereichen" verbessern, unter anderem etwa beim Kampf. Hier sehe man eine "echte Gelegenheit, für mehr Tiefe und Aufregung zu sorgen" und "eure Taktik und Präzision mehr zu belohnen".

Was Stealth-Abschnitte anbelangt, möchte man weiter die "Lesbarkeit und Konsistenz der Entdeckung durch Feinde" verbessern und den Spielerinnen und Spielern "eine Wahl geben, wie sie eine Begegnung in Angriff nehmen".

Der letzte Bereich betrifft die Steuerung. Hier soll es Verbesserungen bei der Zuverlässigkeit von Deckung und bei der Reaktionsfähigkeit beim Klettern und beim Ducken geben.

Näher ins Detail geht man noch nicht, konkretere Angaben folgen in den kommenden Wochen. Enthalten ist all das in Title Update 1.4, das am 21. November 2024 erscheint.

Nicht nur deswegen ist es ein wichtiger Tag für das Spiel, denn dann erscheint es auch auf Steam und mit Wild Card erscheint die erste Story-Erweiterung.

Update 1.4 ist eines von mehreren Update, mit denen Ubisoft das Spielerlebnis nach dem schwachen Start von Star Wars Outlaws im August verbessern möchte. Auch durch die Steam-Veröffentlichung möchte man das kommende Weihnachtsgeschäft so gut wie möglich ausnutzen.