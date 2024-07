Star Wars Outlaws frisst Ubisofts bisher größtes Marketing-Budget

Ein Titel aus einem der berühmtesten Sci-Fi-Franchises dürfte wohl eine Menge Marketing-Budget erhalten. Aber ahnt ihr auch, wie sehr die Werbetrommel für Star Wars Outlaws tatsächlich gerührt wurde?

Star Wars Outlaws ist ein Hoffnungsträger

Ja, sobald ein Spiel "Star Wars: Irgendwas" heißt, geht ein Unternehmen logischerweise von einem Erfolg aus. Das Geld für das Marketing fällt dann oft ein wenig üppiger aus. So auch bei Star Wars Outlaws.

Ubisoft-CEO Yves Guillemot hat während einer aktuellen Fragerunde eine positive Vorhersage getroffen. "Was wir einkalkulieren, ist ein starker Start von Star Wars Outlaws", sagt er laut einem Bericht von MP1st.

"Das ist die Tatsache, dass es zu den am meisten erwarteten Spielen der Branche in diesem Jahr gehört und eine wirklich starke positive Stimmung in der Community widerspiegelt, und auch die Tatsache, dass wir mit der bisher größten Marketingkampagne für ein Ubisoft-Spiel kommen."

Wie viel Geld genau in die Vermarktung des Spiels geflossen ist, verrät der CEO allerdings nicht.