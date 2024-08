Star Wars Outlaws: Komplettlösung, Tipps und Tricks

Star Wars Outlaws wagt sich im Ubi-Schritt in heißumkämpftes Open-World-Territorium und nagelt uns viele Stunden lang fest mit seinen Inhalten. Entwickler Massive macht im beliebten Sci-Fi-Universum sein Ding und wir sollen ihm folgen.

Ein halbes Dutzend verschiedener Quest-Arten, Ressourcen, Crafting, Gegnerbasen, unterschiedliche Planeten, ein Rufsystem und ein zwischen Poker und Blackjack verortetes Kartenspiel, mit dem man Stunden zubringen kann - es gibt ein bisschen zu tun, und noch viel mehr. Die Komplettlösung zu Star Wars Outlaws für PC, PS5 und Xbox zeigt den Weg durch alle Haupt-, Neben- und Fraktionenquests, erklärt verschiedene Wege in feindliche Basen, Schätze, Karten und Tipps für alles Mögliche.

Star Wars Outlaws: Komplettlösung - Inhalt

Allgemeine Tipps und Guides

Alle Hauptquests der Story

Alle Syndikat-Quests

Alle Expertenquests

Tipps und Tricks zu Star Wars Outlaws

Gelegenheiten finden und nutzen: Wann immer oben rechts auf dem Bildschirm "Gelegenheiten in der Nähe" steht, meint das Spiel, es gibt was zu tun in der Nähe. Drückt die Pfeil-hoch-Taste und schaut nach weiteren Informationen. Passend dazu lässt sich die Karte oder das Journal aufrufen.

Orte zum Lauschen benutzen: Kay kann sich an bestimmten Interaktionspunkten unter die Leute mischen, z. B. beim Anlehnen an eine Bar, um andere Leute zu belauschen. Nehmt euch die Zeit und tut, was ein Schlitzohr eben so tut: Informationen einsaugen und für sich selbst den besten Deal rausschlagen. Hin und wieder schaltet ihr beim Lauschen Informationen frei, die im Journal landen und beispielsweise auf Schmugglertruhen an speziellen Orten hinweisen. Wann immer es eine Möglichkeit zum Zuhören gibt, solltet ihr sie wahrnehmen.

Den Blaster aufrüsten: Der Blaster ist Kays Standardwaffe und immer einsatzbereit. Ein schlichter, verlässlicher Begleiter. Wollt ihr seinen Plasma-, Ionen- oder Power-Feuermodus verbessern, könnt ihr das an der Werkbank tun. Im Rahmen einer frühen Hauptquest erhält Kay ein eigenes Schiff, die Bahnbrecher, und auf diesem steht eine solche Werkbank zur Verfügung. Alle Waffenverbesserungen finden dort statt.

Neue Fähigkeiten freischalten: Kay sammelt keine Erfahrungspunkte für Quests oder Kämpfe und steigt auch nicht im Level auf. Stattdessen könnt ihr Experten in der Spielwelt finden und eine Quest für sie erledigen. Die Personen tauchen dann mit ihrem Porträt im Fähigkeitenmenü auf und ermöglichen das Erlernen neuer Skills, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt (z. B. zehn Gegner im Weltraum besiegen oder fünf Schlösser knacken). Das Spiel weist im Rahmen seiner Hauptquest recht gründlich auf die Experten hin.

Ruf und Fraktionen: Die vier Syndikate funken am Rand der großen Hauptgeschichte immer wieder in die Geschehnisse. Davon abgesehen könnt ihr euch bei den Fraktionen beliebt machen, indem ihr Aufträge für sie erledigt und Entscheidungen zu ihren Gunsten trefft. Arbeitet ihr gegen sie und trefft nachteilige Entscheidungen, sinkt der Ruf. Ein besserer Ruf bedeutet Zugang zu den (nebensächlichen) Syndikatsgebieten, Zugriff auf ihre Händler und diverse Geschenke, während ein schlechter Ruf dazu führen kann, dass sie euch nicht hereinlassen oder sogar Killerkommandos auf den Hals hetzen.