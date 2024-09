Star Wars Outlaws: Nach schwachen Verkaufszahlen sollen nun Verbesserungen her

Die Verkaufszahlen von Star Wars Outlaws sind deutlich schlechter als erwartet. Publisher Ubisoft erklärt nun, dass Verbesserungen für das Sci-Fi-Action-Adventure geplant sind. Diese sollen zu einer besseren Qualität des am 30. August 2024 erschienenen Spiels führen.

So kommt Star Wars Outlaws wieder in Form

Am Dienstag erklärte Ubisoft, wie die Pläne für diese Optimierung aussehen. Zeitlich könnt ihr euch darauf einstellen, dass Star Wars Outlaws seinen zusätzlichen Feinschliff bis zum Weihnachtsgeschäft 2024 erhält. Am 21. November soll das Star-Wars-Abenteuer auf Steam veröffentlicht werden.

"Trotz solider Bewertungen (Metacritic 76) und User-Scores in den First Party- und Epic-Stores (3.9/5), die ein immersives und authentisches Star Wars-Universum widerspiegeln, waren die anfänglichen Verkäufe von Star Wars Outlaws schwächer als erwartet", sagt Ubisoft in einem Statement.

"Als Reaktion auf das Feedback der Spieler sind die Entwicklungsteams von Ubisoft derzeit voll im Einsatz, um schnell eine Reihe von Updates zu implementieren, die das Spielerlebnis aufpolieren und verbessern, um während der Weihnachtszeit ein großes Publikum anzusprechen und Star Wars Outlaws als starken Dauerbrenner zu positionieren."

Mit der Wertung auf Metacritic scheint das Studio nicht wirklich zufrieden zu sein. Gegenüber GamesRadar sagte Julian Gerighty von Ubisoft Massive: "Ich bin ein wenig enttäuscht von der Metacritic-Wertung. Natürlich ist die Anerkennung von Presse und Kritikern sehr wichtig für uns, aber die Spieler sind wirklich begeistert von dem, was wir gemacht haben."

Unser Tester Benjamin Schmädig hat Outlaws vier von fünf Sternen gegeben und das Spiel als "ausgesprochen stimmungsvolles und abwechslungsreiches Star-Wars-Abenteuer" betitelt, das "die weit entfernte Galaxie und das Leben am Rande der Unterwelt trotz Schwächen überzeugend einfängt."

Ubisoft hat ebenfalls angekündigt, Assassin's Creed Shadows ins Jahr 2025 zu schieben. Der Titel wird am 14. Februar erscheinen und nicht mehr, wie ursprünglich geplant, im November dieses Jahres. Grund dafür sind einige Anpassungen, die das Team auf Basis des Fan-Feedbacks vornehmen will. Darunter auch das Abweichen vom traditionellen Season-Pass-Modell.