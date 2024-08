Star Wars Outlaws: Nebenquests und wo man sie findet

Die Nebenquests in Star Wars Outlaws sind eine Kategorie von Quests, die man am Rand des Weges aufgabeln kann.

Neben den Hauptquests, den Expertenquests und Syndikat-Quests sind sie der vierte Missionstyp im Spielverlauf. Nebenquests werden unter genau dieser Bezeichnung auch im Verzeichnis dokumentiert, und zwar im obersten Reiter. Dort findet ihr ganz oben die aktuellen Hauptquests, darunter Gelegenheiten für Syndikate und noch weiter unten die Nebenmissionen.

Nebenquests in Star Wars Outlaws

Schatten der Täuschung

Walfang

Weitere Quests in Kürze...

Allgemeines zu den Nebenquests

Wie in den meisten Spielen gilt: "Neben" steht da nicht ohne Grund, weshalb sich niemand genötigt sehen muss, diese Inhalte überhaupt zu verfolgen. Wer nur die reine Story von Star Wars Outlaws erleben möchte, kann gern darauf verzichten.

Aber wie immer lohnt es sich natürlich, es dennoch zu tun und die Fühler nach neuen Nebenmissionen auszustrecken, allein schon der Belohnungen wegen. Neben Credits winken auch wertvolle Items und mehr, abgesehen davon, dass die Quests Spaß machen (können).

Im Fenster rechts seht ihr, ob es sich um eine Haupt- oder Nebenquest handelt.

Wie findet man neue Nebenquests?

Erkundet einfach die Welt. Sprecht mit NPCs, wenn diese etwas zu sagen haben. Drückt die Pfeil-hoch-Taste, wenn auf dem Bildschirm "Gelegenheiten in der Nähe" steht, um Neues zu entdecken. Interagiert mit allem und jedem, dann entdeckt ihr Rasch eine Vielzahl neuer Missionen.

Ein NPC, der Gesprächsbereitschaft signalisiert und angesprochen werden kann, hat nicht selten eine Quest, die man für ihn erfüllen kann.

Nebenquests können in der Regel nicht "verfallen" oder "zu spät verfolgt" werden, sondern verbleiben im Journal, bis man sich entschließt, sie anzugehen - oder sie zu ignorieren, je nachdem.

Schatten der Täuschung

Die Nebenquest "Schatten der Täuschung" in Star Wars Outlaws startet in Toshara, genauer gesagt in Makals Spielhölle, wenn ihr den ersten Hauptmissionen folgt.

Irgendwann taucht diese Quest im Journal auf und verlangt von Kay, dass sie sich mit Danka zu einer geheimnisvollen Sabacc-Runde im Hinterzimmer der Cantina trifft. In der Spielhölle nehmt ihr den Weg zum hinteren Bereich und sprecht mit dem Türsteher, der euch nach drinnen lässt, wenn ihr ihm von Dankas Einladung erzählt.

Gewinne ein Spiel gegen die Wale

Gespielt wird Kessel-Sabacc, eine in der gesamten Galaxie beliebte Sabacc-Variante. Ihr müsst das erste Spiel gewinnen, dann gilt das Ziel als erfüllt und Kay streicht eine kleine Summe als Belohnung ein.

Direkt nach dem Spiel folgt ein Dialog mit Danka und die weiterführende Nebenquest "Walfang" startet an diesem Punkt. Wir müssen gegen sogenannte Wale, also Spieler mit hohen Einsätzen, gewinnen.