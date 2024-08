Star Wars Outlaws: Update sorgt für Probleme auf der PS5, die Lösung wird dir nicht gefallen

Käuferinnen und Käufer der teureren Editionen von Star Wars Outlaws können den Titel bereits spielen, doch auf der PlayStation 5 gibt es Probleme.

Die haben mit einem neuen Update für das Spiel zu tun und die Lösung dürfte den Betroffenen nicht gefallen.

Neustart erforderlich

So wie es aussieht, scheint davon auch nur die PlayStation 5 als Plattform betroffen zu sein.

Nach der Installation von Update 1.000.002 berichten Spielerinnen und Spieler etwa auf Reddit von Problemen, indem sie zum Beispiel die Weltraumregion rund um den anfänglichen Planeten nicht mehr verlassen können.

In einem anderen Beitrag ist eine E-Mail von Ubisoft an Betroffene zu sehen, in der das Problem angesprochen wird.

Ubisoft empfiehlt, zuerst einmal sicherzustellen, dass Version 1.000.002 installiert ist. Anschließend sollten Betroffene ein neues Spiel starten. Was natürlich uncool ist, wenn man zuvor schon ein paar Stunden ins Spiel gesteckt hat.

Es ist aber wohl die einzige Lösung. Wenn man laut Ubisoft mit dem vorherigen Spielstand weitermacht, könne es zu Problemen kommen, die unter anderem den Fortschritt im Spiel behindern.

Durch den Start eines neuen Spiels könne man Star Wars Outlaws aber so "genießen, wie es unser Team beabsichtigt hat".

Ohne Early Access erscheint Star Wars Outlaws am 30. August 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.