Star Wars Outlaws: Sind dir manche Stealth-Abschnitte zu schwer? Patch ist in Arbeit

Ubisoft arbeitet an einem Patch für Star Wars Outlaws, der "unfaire" Stealth-Abschnitte abschwächen soll.

Das hat Game Director Julian Gerighty im Gespräch mit GamesRadar bestätigt.

Heute denkt er anders

Ursprünglich habe man entsprechende Abschnitte so gestaltet, um "Spannung" aufzubauen. Man wollte nicht, "dass sie sich unfair anfühlen".

"Heute denke ich aber, dass sie sich unfair anfühlen", sagt er. "Das ist eher etwas, das sich in der letzten Woche oder so ergeben hat und das wir bereits mit einen Patch korrigieren, der vielleicht in zehn Tagen erscheint."

"Du denkst wahrscheinlich an eine der ersten Missionen in Mirogana, die unglaublich strafend ist", ergänzt er. "Für mich ist das ein Fehler und etwas, was wir verbessern möchten."

"Ich denke nicht, dass wir die Möglichkeit des Scheiterns komplett entfernen, aber es gibt so viele Möglichkeiten, es unterhaltsamer und verständlicher zu gestalten."

Des Weiteren sucht man nach anderen "Blockern", die Spielerinnen und Spieler davon abhalten, das Spiel zu genießen. Hier und da werde man auch mehr narrativen Kontext liefern, um das, was passiert, besser zu erklären. Letztlich sollen "die Leute diese Momente so viel wie möglich genießen".

Wie findet ihr die Stealth-Abschnitte in Star Wars Outlaws?