Star Wars Outlaws pusht PCs bis ans Limit, sieht laut Technik-Experten atemberaubend aus

Ubisofts Star Wars Outlaws wurde bereits auf den Konsolen wunderschön umgesetzt, die PC-Version geht aber noch einmal ein paar Schritte weiter und bietet eine herausragende Grafik, die auf der leistungsstarken Snowdrop-Engine von Ubisoft Massive basiert.

Besagte Engine nutzt moderne Technologien wie Raytracing (RT) für globale Beleuchtung und Reflexionen, volumetrischen Nebel sowie detaillierte Texturen. Die PC-Version des Spiels bietet durch den Einsatz von RTX Direct Illumination und DLSS Ray Reconstruction ein noch höheres Maß an Realismus, wie Digital Foundry in seiner Analyse der PC-Version feststellt.

Technisch beeindruckend

Diese Technologien ermöglichen es etwa, selbst komplexe und lichtarme Umgebungen, wie die Stadt Mirogana, überzeugend darzustellen, was mit traditionellen Techniken kaum möglich wäre. Die Anwendung dieser grafischen Technologien zeigt sich demnach besonders in den vielfältigen Umgebungen des Spiels, von hochentwickelten industriellen Innenräumen bis hin zu verfallenen, schlecht beleuchteten Gebieten.

Diese Vielfalt hebt die Raytracing-Beleuchtung besonders hervor, da sie in den unterschiedlichen Szenarien optimal zur Geltung kommt. Allerdings weist die Ray-Reconstruction-Technologie laut Digital Foundry noch Kinderkrankheiten auf, wie das Verwischen von Details oder Probleme an harten Kanten, die dringend durch Updates verbessert werden müssen.

Neben den vielen Stärken in der grafischen Darstellung gibt es jedoch auch Schwächen. So wirken zum Beispiel die Charaktere in den Zwischensequenzen weniger überzeugend als während des eigentlichen Gameplays.

Die Animationen sind in den Zwischensequenzen oft steif, was den flüssigen und natürlichen Eindruck des Spiels stört. Zudem gibt es der Analyse zufolge Probleme bei der Bildqualität, etwa durch Kantenflimmern und Geisterbilder, die insbesondere bei der Darstellung von Haaren und Gräsern auffallen. Auch die Post-Processing-Effekte des Spiels tragen zu einer unscharfen Bilddarstellung bei.

Ein weiteres Problem liegt in der Performance, insbesondere in Verbindung mit RTXDI, das in manchen Bereichen des Spiels zu erheblichen Einbrüchen der Performance führt. Diese Schwankungen und die dadurch verursachten Ruckler trüben das Spielerlebnis und sollten dringend behoben werden. Darüber hinaus gibt es laut Digital Foundry bei den Reflexionen im Spiel Potenzial zur Verbesserungen, da sie nicht immer die höchste Qualität aufweisen und teilweise auf ältere Technologien zurückgreifen.

Trotz solche Kritikpunkte bleibt Star Wars Outlaws für Digital Foundry jedoch ein visuell beeindruckendes Spiel, das das Potenzial hat, eines der besten PC-Spiele des Jahres zu werden. Die innovativen Technologien und die Möglichkeit, die volle Leistung moderner PCs auszuschöpfen, machen es demnach zu einem Vorzeigebeispiel für zukünftige Entwicklungen. Mit den notwendigen Patches und Verbesserungen könne es sogar das beste Spiel des Jahres werden.