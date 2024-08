Star Wars Outlaws: Alle Syndikat-Quests und wie man sie abschließt

Die Syndikat-Quests in Star Wars Outlaws hängen mit den vier Hauptfraktionen zusammen, mit denen man im Spiel kooperieren kann. Jede Fraktion hat ihre eigenen Missionen.

Zwischen Schurken und Schlitzohren geht es manchmal ruppig zu und niemand kann genau wissen, ob man morgen noch dieselben Freunde hat wie gestern. Genau darum geht es bei den Syndikaten, ihre Missionen und kleinen Verstrickungen untereinander. Das Huttenkartell, Crimson Dawn, Pyke und der Ashiga-Clan liegen miteinander im Clinch und Kay kann sich überall einmischen, allerdings mit kleineren (weniger schlimmen) Auswirkungen auf den Spielverlauf. Hier findet ihr die Quests der Fraktionen.

Syndikat-Quests in Star Wars Outlaws

Allgemeine Tipps zu den Syndikaten

Das Spiel koppelt sein Rufsystem an diese vier Syndikate und die Frage, wie sie Kay gegenüberstehen. Man kann es sich mit allen Fraktionen verbauen oder beste Freunde sein. Das ist kein permanenter Zustand, wenn man etwas dagegen unternimmt, aber prinzipiell sollte man darauf eingestellt sein, den Hass auf sich zu ziehen. Für den Abschluss aller Syndikat-Quests sind (temporäre) Feindschaften unumgänglich.

Unbeliebter bei einem Syndikat zu sein, das ist nicht so schlimm, wie es vielleicht klingt. Mit einem dürftigen Ruf lassen uns ihre Wachen nicht mehr in ihre Bereiche, z. B. in den Städten, und greifen an, wenn sie uns dort beim Hineinschleichen erwischen. Bei einem richtig miesen Ruf entsenden die Syndikate Killerkommandos, die uns hin und wieder in der Wildnis auflauern. Nichts davon ist spielentscheidend oder unumkehrbar.

Es gibt immer mehrere Wege in ein Syndikatsgebiet. Wenn euch die Torwachen abweisen, erkundet die Gegend und sucht nach Kletterkanten, Schächten oder Greifhakenpunkten, um Zutritt zu erlangen. Wobei es mit gutem Ruf keine Probleme gibt und wir uns sogar weitestgehend frei bewegen dürfen in ihren Gebieten. Nur lässt sich das nicht immer sicherstellen.

Ein ausgezeichneter Ruf bedeutet diverse Vorteile. Kay kann sich in den Gebieten des Syndikats nehmen, was sie braucht (oder sich dort zumindest frei bewegen). Die Mitglieder vertrauen ihr und haben bessere Aufträge. Außerdem könnt ihr auf Händler zugreifen, erhaltet Rabatte, exklusive Waren und Geschenke beim Erreichen höherer Rufstufen.

Die Entscheidungen haben keine gravierenden Auswirkungen. In nahezu jeder Syndikat-Quest gibt es den einen oder anderen Moment, in dem man Position beziehen und sich auf eine Seite schlagen muss, meist kurz vor dem Ende. Diese Entscheidungen können die materielle Belohnung und die Höhe der Credits beeinflussen (manche Leute zahlen mehr als andere), außerdem den Ruf bei den involvierten Fraktionen. Rollenspielartige Konsequenzen in Form verschiedener Questverläufe gibt es nicht.