Star Wars Outlaws: Nach enttäuschendem Start - Termine für wichtige Updates stehen fest

Nach dem enttäuschenden Start des Open-World-Action-Adventures Star Wars Outlaws hatte Ubisoft zuletzt bereits angekündigt, dass man das Spiel in nächster Zeit verbessern möchte.

Nun gibt es auch konkrete Termine für die anstehenden Updates in den nächsten beiden Monaten.

Wann kommen die nächsten Updates?

Dazu hat der Publisher eine kleine Roadmap veröffentlicht, die euch zeigt, was euch bis Ende November 2024 erwartet. Alles in allem will Ubisoft Star Wars Outlaws damit fit für das anstehende Weihnachtsgeschäft machen, von dem man sich nochmal einiges erhofft.

Der Roadmap zufolge ist bereits am 3. Oktober 2024 mit Title Update 2 zu rechnen. Der Hauptfokus liegt laut Ubisoft auf "Bugfixes und Verbesserungen".

Die Roadmap bis Ende November.

Konkreter ins Detail geht man bezüglich der vorgenommenen Änderungen allerdings nicht. Mit näheren Informationen könnt ihr aber spätestens am 3. Oktober rechnen.

Ebenfalls im Oktober, genauer gesagt am 24. Oktober 2024, kommt dann auch schon Title Update 3. Hier hebt Ubisoft "Quality-of-Life-Verbesserungen" als Hauptfokus hervor, geht aber ebenfalls nicht näher ins Detail.

Am 21. November 2024 folgt dann Title Update 4, dieses wird zusammen mit dem ersten Story-DLC Wild Card veröffentlicht, in dem ihr erneut auf Lando Calrissian trefft.

Der Hauptfokus liegt dabei auf "Kampf- und Stealth-Verbesserungen", ebenso implementiert man kostenlose neue Aufträge ins Spiel.

Kay Vess' Aufgabe im Wild-Card-DLC besteht darin, ein hochkarätiges Sabacc-Turnier zu infiltrieren. Allerdings geht es hier um weit mehr als nur um dieses Turnier, denn hinter den Kulissen laufen noch andere Dinge ab.

Am gleichen Tag erscheinen außerdem noch das Hunter's Legacy Bundle sowie das Cartel Ronin Bundle für Besitzerinnen und Besitzer des Season Pass. Sie umfassen zusätzliche Outfits für Kay und Nix sowie kosmetische Objekte für den Speeder und die Trailblazer.

Im Frühjahr 2025 folgt dann mit A Pirate's Fortune der zweite Story-DLC, in dem ihr unter anderem auf den Piraten Hondo Ohnaka trefft.