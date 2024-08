Star Wars Outlaws Test, Teil 1: Unterwegs mit Hanna Solo – auf einem falsch abbiegenden Speeder Bike

Verzeiht uns, wenn ihr an dieser Stelle noch keinen fertigen Test mit abschließendem Urteil zu Star Wars Outlaws lest. Da war zum einen bis gerade eben noch diese Messe mit den vielen Spielen und da ist zum anderen ein kranker Redakteur, der mir ebenso notgedrungen wie kurz vor knapp die PC-Version in die Hand drückte und sagte: „Möge der Test mit dir sein!“ Ist er auch – nur heute leider noch nicht komplett.

Das ganze Spiel habe ich ja noch gar nicht gesehen. Einige Stunden, klar, aber bei weitem nicht genug davon, um eine Zahl drunter zu setzen. Auch wenn ich schon eine gute Vorstellung davon habe, welche das wohl sein wird. Ihr könnt ja mal einen Tipp abgeben und ich zwinker‘ dann mindestens viermal mit den Augen.

Trotzdem war ich natürlich schon ein paar lange Stunden mit Kay Vess in dieser weit entfernten Galaxie unterwegs; für mich noch immer eine der schönsten, die die Science-Fiction je hervorgebracht hat – und die Ubisoft beziehungsweise Entwickler Massive auch hervorragend einfängt. Prächtige Panoramen findet man in Star Wars Outlaws nämlich ebenso wie Maschinen aus abgegriffenem Metall und fremdartige Wesen, die sich in ebenso fantasievoller Sprache unterhalten.

Wobei mir auch Kay Vess ziemlich schnell ziemlich bekannt vorkam. Nicht, weil ich im Vorfeld schon viel von der Protagonistin gesehen und auch vor ein paar Wochen bereits mehrere Stunden mit ihr unterwegs sein durfte, sondern weil die junge Gaunerin ganz frappierend an einen gewissen Han Solo erinnert. Das fängt bei ihrem Outfit an sowie der Art und Weise, mit der sie im Intro gleich ihren Blaster halftert, und geht dort weiter, wo sie auf das Angebot der Rebellion beizutreten fragt, wie gut das bezahlt wird.

Star Wars Outlaws hat mit dem Kampf der Rebellen gegen das Imperium ja ohnehin erst mal nichts zu tun. Die Macht spielt hier schon gar keine Rolle. Denn Kay ist eine Überlebenskünstlerin, die ihr täglich Brot mit Aufträgen abseits des Gesetzes verdient. Wobei sie nicht als Kriegerin in irgendwelche Festungen marschiert, sondern still und heimlich einbricht, um Daten oder Geld zu stehlen.

Sie versteckt sich deshalb, um ungesehen an Wachen vorbeizukommen oder selbige mit einem Überraschungsschlag auszuknocken, und greift erst dann zum Blaster, wenn die Flucht mal wieder nicht so reibungslos verläuft, wie das ursprünglich geplant war. Immer zur Hand geht ihr dabei der kleine Nix: ein Merqaal, der Gegner ablenken und sogar angreifen kann sowie Schalter umlegen und Treibstoffkanister entzünden. Außerdem führt er Kay manchmal zu einem versteckten Geheimnis.

Ich will an dieser Stelle noch nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber mir macht diese dem Szenario entsprechende eher lockere Mischung aus schleichen, schlagen und schießen wirklich Spaß – vor allem deshalb, weil man fast immer verschiedene Möglichkeiten hat, um ein Problem zu lösen. Das hört ja im Kampf nicht auf. Kay klettert auch, schwingt sich per Greifhaken über Abgründe und klettert durch Lüftungsschächte, ohne dass sich das je nach verkopfter Stealth-Action anfühlt.

Man ist „einfach“ – so weit ich das bisher beurteilen kann – in einem großen Abenteuer unterwegs, vertreibt sich die Zeit zwischen den Aufträgen mit verschiedenen Minispielen an Automaten, der bekannten Poker-Variante Sabacc und mehr. Der Grund, aus dem ich gestern nicht im Eiltempo das gesamte vorhandene Universum abgeklappert habe, ist dass ich lieber stehenbleibe und den Moment genieße. Alles andere würde dem Spiel in meinen Augen überhaupt nicht gerecht werden.

Und was ich übrigens so richtig klasse finde: Kay kann sich in einem Club an einen Pfeiler stellen, um der Musik zu lauschen, oder auf eine Brüstung stützen, um den Ausblick zu genießen. Oder aber sie lehnt sich auf eine Theke, an der sich gerade zwei Personen unterhalten – und erfährt dadurch, wie sie Zugang zu einem Schwarzmarkthändler erhält. Dazu braucht es keine Mission und keinen Hinweis; solche Momente ergeben sich ganz natürlich beim Erkunden der Umgebung. Für mich ist das ein kleines Highlight dieser offenen Welt, die ich bisher übrigens auch in keiner Weise als überladen oder gar mit Symbolen verklebt empfinde.

Nur eins muss ich an dieser Stelle loswerden: Kays Speeder Bike, welches sie in einem Raumschiff findet, mit dem sie von ihrem Heimatplaneten flieht (weil das ohnehin ihr Wunsch war, steckt übrigens auch eine Prise Luke Skywalker drin), das fährt doch glatt verkehrt rum! Okay, es schwebt natürlich, denn Star-Wars-Speeder sind Antigravitationsgleiter. Doch wenn man damit zurücksetzt – und zum Glück nur dann –, ist die Lenkung tatsächlich invertiert. Das lässt sich in den Optionen auch nicht umstellen.

Star Wars Outlaws - Ersteindruck 1 of 6 Attribution

Was umso seltsamer anmutet, da man dort sonst über angenehm zahlreiche Optionen sehr viele Einstellungen an individuelle Vorlieben anpassen darf. So verzichte ich inzwischen zum Beispiel auf das extreme Breitbild, denn das erzeugt zwar ein cineastisches Flair – bei einer Bilddiagonale von 27 Zoll finde ich es allerdings unangenehm ermüdend mich auf Details zu konzentrieren. Von dem leistungsstarken Lenovo-Laptop, den ich mir gerade für einen Test anschaue, ganz zu schweigen. Gut deshalb, dass man auf Vollbild umschalten und den Blickwinkel ebenfalls variieren kann. Man sollte nur keinen allzu großen wählen, da die Perspektive sonst unangenehm stark verzerrt wird.

Klasse ist auch, dass sich die Grafik über etliche Regler an das eigene System anpassen lässt, wobei jede Option kurz beschrieben wird. Mit vollem Raytracing ist meine 3080 Ti zwar dezent überfordert, dank Frame Generation unter FSR3 und VRR-fähigem Monitor läuft es allerdings über weite Strecken mit etwa 80 Bildern pro Sekunde. Das entspricht in Sachen Eingabeverzögerung effektiven 40 Sekundenbildern, was sich bei einem Spiel dieser Art, auch dank dezenter Zielhilfe, sehr ordentlich anfühlt.

Kleine Kompromisse im Detailgrad musste ich dafür zwar eingehen, doch das schadet den famosen Ausblicken kaum. Etwas knifflig ist nur die stark schwankende Bildrate, weil sie das Finden der optimalen Einstellungen erschwert.

Gewählt habe ich übrigens den höchsten Schwierigkeitsgrad und ich empfehle halbwegs ambitionierten Gaunern, das genauso zu tun. Allzu schwer ist Star Wars Outlaws zumindest in den ersten zehn Stunden nämlich nicht und wer will, stellt das ohnehin jederzeit um. Der eigentliche Clou ist aber, dass das nicht nur die Action betrifft. Es gibt nämlich mehr als zehn (!) voneinander unabhängige Einstellungen, teils mit noch weiterführenden Reglern, was die Herausforderung verschiedener Elemente angeht.

So hat man die Wahl, wie viel die Gegner einstecken und was Kay ihrerseits verträgt. Das perfekte “Nachladen” zum schnelleren Abkühlen des Blasters ist komplett deaktivierbar. Man darf Markierungen von Vorsprüngen abschalten, die sich zum Klettern eignen. Das Rhythmusspiel zum Knacken von Schlössern ist optional und wer es aktiviert, wählt zusätzlich das Level der Herausforderung oder lässt visuelle Hilfen einblenden. Und so weiter, und so fort.

Einmal meckere ich trotzdem noch, denn den Soundtrack finde ich bis jetzt enttäuschend. Der erinnert zwar über weite Strecken an den des Mandalorian, erreicht aber nicht ansatzweise dessen prägnante Bläser und Percussion. Das Hauptmenü empfinde ich gerade für ein Star-Wars-Abenteuer sogar als ausgesprochen stimmungslos. Aber gut, das ist verschmerzbar.

Alles in allem fühle ich mich in Outlaws also wirklich pudelwohl. Nach Lust und Laune den Hyperraumantrieb aktivieren, über famose Landschaften rasen und in den engen Gassen dieser abgegriffenen Welt flanieren… da geht ein Traum in Erfüllung, den mir vor allem in dieser Gesamtheit kein bisheriges Star-Wars-Spiel erfüllen konnte. Dazu kommt eine ausgesprochen sympathische Heldin, ein herrlich kantiges Transportschiff als notdürftiges Zuhause und eine Geschichte, bei der ich durchaus gespannt drauf bin, in welche größeren Ereignisse Kay Vess mit Sicherheit verstrickt wird, wenn sie ihrem ganz großen Coup immer näher kommt.