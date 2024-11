Star Wars Outlaws: Ubisoft entfernt "Sofort-Fehlschlag"-Stealth-Ziele mit neuem Update

Star Wars Outlaws erhält ein umfangreiches Update, das die meisten "Sofort-Fehlschlag"-Stealth-Ziele aus Quests entfernt. Spieler und Kritiker hatten die bisherigen Mechaniken als frustrierend und unfair kritisiert, da ein einziger Fehler zum sofortigen Missionsabbruch führte. Ubisoft reagiert nun auf das Feedback der Community, um das Spielerlebnis zu verbessern und den Spielern mehr Freiheit zu bieten.

Stealth-Mechaniken werden überarbeitet

Drew Rechner, der neue Creative Director des Spiels hatte bestätigt in einem Beitrag, dass Ziele wie "Nicht entdeckt werden" oder "Keinen Alarm auslösen" werden überarbeitet. Spieler, die beim Schleichen entdeckt werden, wechseln künftig nahtlos in den Kampf, ohne zum letzten Checkpoint zurückgesetzt zu werden. Stealth bleibt weiterhin eine Option, wird aber nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Zu dem Update sagte Rechner: "Wir wissen, dass viele von euch den schleichbasierten Ansatz mögen, daher war es uns wichtig, diesen Spielstil beizubehalten, während wir euch gleichzeitig die Freiheit geben, jede Mission nach euren eigenen Vorstellungen anzugehen." Dadurch können Missionen individuell angegangen werden – ob heimlich, offensiv oder eine Mischung aus beidem.

Kritik und Verkaufszahlen beeinflussen Update

Die Anpassungen wurden notwendig, da viele Spieler sich über die restriktiven Stealth-Mechaniken und inkonsistente Detektionssysteme beschwert hatten. Besonders die Unberechenbarkeit der KI sorgte für Frustration und nahm vielen Spielern den Spaß am Erkunden der Missionen. Ubisoft hat angekündigt, die Änderungen noch vor den Feiertagen einzuführen, um das Spiel in besserer Verfassung zu präsentieren. Gleichzeitig hat das Unternehmen bestätigt, dass die schlechten Verkaufszahlen und der fehlende Feinschliff des Spiels auch die Entscheidung beeinflusst haben, Assassin’s Creed Shadows von November 2024 auf Februar 2025 zu verschieben.

Mit diesem Update zeigt Ubisoft, dass es das Feedback ernst nimmt und die Spieler stärker in den Fokus rückt. Fans können sich auf ein Gameplay freuen, das nicht nur weniger einschränkend, sondern auch vielseitiger und dynamischer ist. Das Update ist der erste Schritt einer Reihe von Verbesserungen, die Ubisoft plant, um die Spielerbasis zurückzugewinnen und das Vertrauen der Community wiederherzustellen. Ubisoft hat betont, dass es auch langfristig an weiteren Optimierungen arbeiten wird. Es bleibt spannend, welche weiteren Anpassungen und Inhalte die Spieler in der Zukunft erwarten können.