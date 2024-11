Star Wars Outlaws: Umfassendes Update und neues Story-DLC "Wild Card" auf dem Weg

Das neue Update für Star Wars Outlaws erscheint am 21. November 2024. Ubisoft hat sich zum Ziel, mit diesem Update gemacht, die Spielerfahrung und vor allem das Kampfsystem zu verbessern, um den Open-World-Titel attraktiver zu machen. Die Verkäufe des Spiels blieben hinter den Erwartungen zurück, weshalb Ubisoft Massive durch gezielte Updates Spieler zurückgewinnen und neue Käufer ansprechen möchte.

Fokus auf taktische Kämpfe und optimierte Waffenmechanik

Die Entwickler legen besonderen Fokus auf die Optimierung des Kampfsystems. Kopfschüsse wurden lohnender gestaltet, während die Gegneranpassungen umfangreich ausfallen. Lebenspunkte, Rüstung und Schwachpunkte der Gegner wurden überarbeitet, sodass jeder Gegnertyp einzigartiger wirkt. Schwachpunkte können gezielt anvisiert werden und führen bei Treffern zu erhöhtem Schaden, was die Kämpfe taktischer gestalten soll. Auch die Waffenmechanik wurde komplett überarbeitet: Änderungen bei Rückstoß, Feuerrate, Munition und Genauigkeit sollen das "Waffengefühl" verbessern.

Aufgrund von Feedback wurde zusätzlich auch das Audio, VFX und die Benutzeroberfläche angepasst. Einige Waffen, wie das Ashiga ABR-2 Zato Blastergewehr, erhielten neue Schussmuster, um ihre Einzigartigkeit hervorzuheben. Neue Module, wie das Power-Modul (Durchbrechen von Deckungen) und das Ionenmodul (längeres Betäuben von Gegnern), bieten Spielern mehr taktische Möglichkeiten und sollen die Freiheit im Kampf erhöhen.

Verbesserte Deckungsmechanik und neue Inhalte im DLC

Das Deckungssystem wurde überarbeitet, um es intuitiver zu gestalten. Die Kamera bleibt stabiler in der Nähe von Deckungen, und die Schulterperspektive kann beim Zielen gewechselt werden, was für mehr Präzision sorgt. Verbesserte Animationen und Mechaniken machen das Gameplay flüssiger und sollen Spielern helfen, sich stärker auf Taktik und Action zu konzentrieren. Gleichzeitig erscheint am selben Tag der Story-DLC "Wild Card", der zusätzliche Inhalte wie neue Missionen und ein Wiedersehen mit Lando Calrissian bietet. Der DLC verspricht zudem, die Handlung mit frischen Elementen zu erweitern und mehr Tiefe zu verleihen.

Mit Update 1.4 und dem DLC zeigt Ubisoft Engagement, seinen Titel weiter zu verbessern, um das Spielerlebnis zu verbessern. Optimierte Kämpfe, ein flüssigeres Deckungssystem und neuer Content sollen das Spiel interessanter machen. Ob diese Maßnahmen ausreichen, um die schwachen Verkaufszahlen auszugleichen, bleibt jedoch abzuwarten.