Star Wars: Outlaws Update 1.2 - Ubisoft feilt weiter am Spielerlebnis

Ubisoft verbessert Star Wars: Outlaws mit Update 1.2, das Stealth-Mechaniken, Speeder-Optimierungen sowie Performance- und Stabilitätsverbesserungen bringt.

Ubisoft arbeitet immer noch an dem Action-Adventure Star Wars: Outlaws, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern. Der Hauptfokus des Updates liegt auf den Stealth-Verbesserungen, Speeder-Optimierungen sowie Performance- und Stabilitätsverbesserungen.

Die Neuerungen von Patch 1.2 im Detail

Das Update 1.2 bringt bedeutende Änderungen mit sich, die besonders die Stealth-Mechaniken und das Speeder-Gameplay betreffen. Ubisoft ist auf die Kritik der Spieler eingegangen und hat die Erkennung der KI angepasst, um die Stealth-Abschnitte weniger frustrierend zu machen. Gleichzeitig überarbeiteten sie die Patrouillenwege und Positionen der NPCs, um den Spielern mehr taktische Möglichkeiten zu geben. Außerdem hebt das Update Umweltmöglichkeiten hervor, um das Schleichen und die Interaktionen im Spiel zu verbessern.

Auch beim Speeder gibt es Änderungen: Die Kamera wurde optimiert, besonders bei einem erhöhten Sichtfeld. Der Speeder reagiert nun schneller, wenn er gerufen wird, und Kollisionen mit der Umgebung, die dazu führten, dass Spieler vom Speeder stürzten, wurden reduziert. Diese Anpassungen sollen die Fortbewegung im Spiel flüssiger und weniger frustrierend gestalten.

Zudem verbesserte Ubisoft die Stabilität, um flüssigeres Gameplay auf allen Plattformen zu liefern. Außerdem überarbeiteten sie die Animationsqualität von Kay und behoben Fehler in bestimmten Gameplay-Elementen, wie zum Beispiel beim Hyperjump, jetzt schließt Kay auch das richtige Auge beim Zielen. Ebenfalls arbeiteten sie daran, weitere Bugs aus dem Spiel zu entfernen. Der Patch hat eine Dateigröße von 3,8 GB auf der PlayStation 5, 4,71 GB auf der Xbox Series X/S und 5,6 GB auf dem PC.

Die Spielercommunity hat in der Vergangenheit gemischtes Feedback zu Star Wars: Outlaws gegeben. Besonders die Stealth-Mechaniken wurden als zu schwierig und frustrierend empfunden. Man sieht, dass Ubisoft weiterhin am Spielerlebnis von Star Wars: Outlaws arbeitet, um der Spielercommunity gerecht zu werden. Ubisoft plant noch weitere Updates zur Optimierung und Gameplay-Politur in den kommenden Monaten. Fans des Spiels können sich bereits auf das erste DLC mit Lando Calrissian freuen, das am 21. November 2024 veröffentlicht wird.