Star Wars Outlaws: Alle Hauptquests als Liste und ihre Reihenfolge

Die Hauptquests in Star Wars Outlaws erzählen die Geschichte von Kay Vess aus Canto Bight, ihrem Todesmal und dem großen Coup, dem sie mit ihrem Komplizen Nix hinterherjagt.

Die Geschichte dürfte - über den Daumen gepeilt - etwa zwanzig Stunden in Anspruch nehmen, ein bisschen weniger oder auch deutlich mehr, je nachdem, wie gründlich ihr spielt und wie viele Nebeninhalte ihr sehen möchtet. Hier geht es nur um die Story und damit die Reihe an Hauptmissionen in Star Wars Outlaws. Sie sind die einzigen Inhalte (von wenigen Ausnahmen abgesehen), die zum Erreichen der Credits nötig sind. Es folgt die Übersicht.

Alle Hauptquests in Star Wars Outlaws