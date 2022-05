Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader: Alle Cheats und ihre Effekte

Der Kampf zwischen Imperium und Rebellen geht in Star Wars Rogue Squadron 2: Rogue Leader weiter. Falls es euch zu schwierig wird, könnt ihr mit ein paar Tricks für Hilfe sorgen.

In unserem Guide lest ihr, welche Cheats in Star Wars Rogue Squadron 2: Rogue Leader verfügbar sind und was sie euch bringen.

Alles über Cheats in Star Wars Rogue Squadron 2: Rogue Leader:

Wie benutze ich die Cheats in Star Wars Rogue Squadron 2: Rogue Leader?

Ruft das entsprechende Menü zur Eingabe der Codes in Star Wars Rogue Squadron 2: Rogue Leader auf und gebt erst den ersten, dann den zweiten Code (sofern erforderlich) ein, um den entsprechenden Cheat zu aktivieren. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, bestätigt R2-D2 mit einem Piepen eure Eingabe.

Welche Cheat Codes gibt es für Star Wars Rogue Squadron 2: Rogue Leader?

Welche Cheat Codes ihr in Star Wars Rogue Squadron 2: Rogue Leader verwenden könnt, seht ihr nachfolgend in der Liste.

Code 1 Code 2 Effekt U!?!VWZC GIVEITUP Macht das Spiel schwieriger. !??QWTTJ CLASSIC Schaltet alle Missionen frei. AYZB!RCL WRKFORIT Ihr erhaltet alle technischen Upgrades. EXHIBIT! - Ihr könnt euch eine Galerie mit Artworks anschauen. TVLYBBXL NOWAR!!! Schaltet Bonuslevel im Asteroidenfeld frei. BLAHBLAH - Aktiviert Audiokommentare. LIONHEAD - Aktiviert den Schwarz-Weiß-Modus. PYST?OOO DUCKSHOT Schaltet einen Todesstern-Bonuslevel frei. ?INSIDER - Zeigt euch eine Dokumentation. ?WCYBRTC ??MBC??? Schaltet den Endurance-Bonuslevel frei. AJHH!?JY BUSTOUR Schaltet das imperiale Shuttle frei. JPVI?IJC RSBFNRL Ihr erhaltet unendlich Leben. COMPOSER - Ihr könnt euch Musik anhören. CDYXF!?Q ASEPONE! Schaltet den Naboo Starfighter frei. OGGRWPDG EEKEEK! Schaltet einen Bonuslevel auf Yavin frei. PZ?APBSY IRONSHIP Schaltet Boba Fetts Slave 1 frei. VV?GXRYP CNOOQ!ZR + JFETTSHP Verändert die Farbe der Slave 1. ZT?!RGBA DISPSBLE Schaltet den TIE Fighter frei. NYM!UUOK BLKHLMT! Schaltet den TIE X1 frei. AZTBOHII OUTCAST! Schaltet den Imperium-Bonuslevel frei. THATSME! - Ihr könnt euch die Credits anschauen. MVPQIU?A OH!BUDDY Schaltet den Millenium Falcon frei. !ZUVIEL! !BENZIN! Schaltet ein Auto frei.