Star-Wars-Sale bei Xbox: Bis zu 75 % auf Spiele passend zum 4. Mai

Am 4. Mai ist Star Wars Day, klar natürlich wegen des allseits bekannten Wortspiels "May the 4th be with you". Passend dazu gibt es schon jetzt Xbox-Angebote mit ordentlich Rabatten von bis zu 75 Prozent auf einige Star-Wars-Spiele. Hier kommen ein paar der interessantesten Angebote zum bekannten Sci-Fi-Universum:

Star-Wars-Angebote zum 4. Mai:

Gerade die Lego-Spiele zu Star Wars sind nach der neu aufgelegten Skywalker-Saga ja wieder in aller Munde. Bei den Versionen im Angebot handelt es sich zwar um die Originale von der Xbox 360 und nicht um die aufgehübschte Version, Spielspaß und Nostalgie haben sie aber trotzdem im Gepäck.

Hier darf man sich nur nicht verwirren lassen: LEGO Star Wars II: The Original Trilogy bezieht sich chronologisch gewissermaßen auf den 4. Teil, während LEGO Star Wars III wirklich den Abschluss der neuen Trilogie bildet.

So schick wie in LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sehen die Original-Spiele zwar nicht aus, aber Nostalgie und den typischen Lego-Game-Humor haben sie sicher trotzdem noch im Gepäck.

Falls ihr gleich bei mehreren Star-Wars-Titeln zugreifen wollt, gibt es außerdem noch ein Paket mit drei Titeln für die Xbox, das Star Wars: Triple Bundel für 29,69 Euro. Dieses beinhaltet Squadrons, Battlefront II und Jedi: Fallen Order. Einige der Titel im Angebot sind allerdings auch im Game-Pass enthalten, falls ihr den schon besitzt.

Für weitere Star-Wars-Angebote, darunter die Force-Unleashed-Teile oder Gelegenheitsspiele wie Pinball aus einer weit entfernten Galaxis, könnt ihr ja die Xbox-Angebote noch einmal durchstöbern.