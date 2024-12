Star Wars Skeleton Crew: Monkey Island war eine Inspiration für die Serie mit Jude Law

Die neue Serie Star Wars: Skeleton Crew wurde zum Teil von den Adventures der Monkey Island-Reihe inspiriert.

Die Serie erzählt die Geschichte von vier Kindern, die nach einem Weg zurück zu ihrem Heimatplaneten suchen, nachdem sie in der großen Star Wars-Galaxis verloren gegangen sind.

Kinder sind wie Piraten. Oder Piraten wie Kinder?

Aber was genau hat das jetzt alles mit Monkey Island zu tun? Nun, unter anderem geht es dabei um besagte Kinder: "Es gibt eine lustige thematische Parallelen zwischen unseren Kindern und der Piratencrew", erklärt Co-Showrunner Jon Watts im Gespräch mit dem SFX Magazine (via GamesRadar).

"In vielerlei Hinsicht sind Piraten erwachsene Kinder, die sich nicht an Regeln halten und einfach ihren eigenen Weg gehen wollen und sich darum streiten, wer der Kapitän sein darf."

Laut Watts habe sich das Team viele alte Piratenfilme angesehen, unter anderem nennt er The Sea Hawk von 1940 und Captain Blood von 1935.

"Mein anderes großes Lucasfilm-Fandom sind die Monkey Island-Spiele", fügt Watts hinzu. "Ich liebte all die Piratensachen in diesen Spielen und hatte das Gefühl, dass wir einen kleinen Hauch davon in Skeleton Crew einbringen könnten."

Na, neugierig geworden? Star Wars: Skeleton Crew feierte gestern mit zwei Episoden seine Premiere auf Disney Plus. Weitere Folgen der Serie, in der auch Jude Law mitspielt, werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

Was in diesem Monat sonst noch beim Streaming-Dienst läuft, zeigen wir euch in unserer Übersicht zu den neuen Filmen und Serien auf Disney Plus im Dezember 2024.