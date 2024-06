Star Wars: The Acolyte - Der neue Serienhit? Alle Infos zu Start, Episoden und Streaming

Mit Star Wars: The Acolyte startet am 5. Juni 2024 eine brandneue Star-Wars-Serie. Diese führt euch in die Ära der Hohen Republik und ist eine Mischung aus Crime-Drama und Thriller, nur eben mit Jedi. Erschaffen wurde die Serie von Leslye Headland, Co-Creator von Netflix' Russian Doll.

Was ihr alles über den Start von Star Wars: The Acolyte wissen müsst und wann es neue Episoden gibt, lest ihr nachfolgend.

Star Wars: The Acolyte Zeitplan und Streaming Inhalt:

Wann erscheint eine neue Folge von Star Wars: The Acolyte?

Die erste Staffel von Star Wars: The Acolyte besteht aus acht Episoden. Die Serie debütiert in Deutschland am 5. Juni 2024 mit einer Doppelfolge, danach wird jeden Mittwoch – bis zum 16. Juli 2024 – eine neue Folge veröffentlicht.

Demzufolge sieht der Veröffentlichungszeitplan für die Episoden von Star Wars: The Acolyte folgendermaßen:

Episode 1: 5. Juni 2024

Episode 2: 5. Juni 2024

Episode 3: 12. Juni 2024

Episode 4: 19. Juni 2024

Episode 5: 26. Juni 2024

Episode 6: 3. Juli 2024

Episode 7: 10. Juli 2024

Episode 8: 17. Juli 2024

Worum geht es in Star Wars: The Acolyte?

Wie anfangs erwähnt, spielt Star Wars: The Acolyte zur Ära der Hohen Republik. Ihr werdet dementsprechend viele Jedi sehen und die Serie ist eine Mischung aus Thriller und Crime-Drama.

Hier die offizielle Beschreibung: "Die Untersuchung einer schockierenden Verbrechensserie bringt einen angesehenen Jedi-Meister mit einem gefährlichen Krieger aus seiner Vergangenheit zusammen. Als immer mehr Hinweise auftauchen, begeben sie sich auf einen dunklen Pfad, auf dem finstere Kräfte enthüllen, dass nicht alles so ist, wie es scheint.…"

Wo kann man Star Wars: The Acolyte streamen?

Ihr könnt Star Wars: The Acolyte exklusive beim Streaming-Dienst Disney+ sehen.

Die Kosten für einen Monat Disney+ Premium (bis zu 4K UHD und HDR) belaufen sich auf 11,99 Euro. Bedenkt, dass es mehr als einen Monat dauert, bis alle Folgen der Serie verfügbar sind. Wer alles innerhalb eines Monats schauen möchte, sollte noch ein wenig warten.

Günstiger ist Disney+ Standard mit Werbung, das kostet euch 5,99 Euro für einen Monat. Hier habt ihr aber nur eine Auflösung von maximal 1080p.

Wer spielt in Star Wars: The Acolyte mit?

Verschiedene bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler sind in Star Wars: The Acolyte zu sehen.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Figuren:

Amandla Stenberg als Mae

Carrie-Anne Moss als Indara

Charlie Barnett als Yord Fandar

Dafne Keen als Jecki Lon

Dean-Charles Chapman als Torbin

Jodie Turner-Smith als Mother Aniseya

Joonas Suotamo als Kelnacca

Lee Jung-jae als Sol

Manny Jacinto als Qimir

Rebecca Henderson als Vernestra Rwoh

Wird es eine zweite Staffel von Star Wars: The Acolyte geben?

Bisher ist nicht bestätigt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Laut Creator Leslye Headland gibt es jedoch Spielraum für eine Fortsetzung.

"Ich bin einfach die Art von Mensch, die dafür sorgen will, dass sich eine Staffel wie eine wirklich vollständige Geschichte anfühlt, und ich füge definitiv eine Menge an 'So könnte es in diese Richtung gehen, so könnte es in jene Richtung gehen' ein", sagte sie gegenüber IGN.

"Ich möchte das Publikum auch emotional nicht hängen lassen. Ich möchte sie erzählerisch in der Luft hängen lassen, aber emotional möchte ich, dass sie das Gefühl haben, etwas Vollständiges gesehen zu haben. Und dann am Ende immer noch einen Haufen Fragen haben, wie: 'Moment, jetzt, wo ich erfahren habe, dass diese Beziehung existiert, was wird mit diesen Leuten passieren, und jetzt, wo diese Person diese Art von Macht hat, was werden wir dagegen tun?'"

