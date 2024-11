Star Wars: X-Men-Autor Simon Kinberg schreibt angeblich eine neue Trilogie

Simon Kinberg soll für Lucasfilm angeblich eine neue Star Wars-Filmtrilogie schreiben und diese auch gemeinsam mit Lucasfilms Kathleen Kennedy produzieren.

Deadline berichtet, dass es sich um die Episoden zehn bis zwölf der Skywalker-Saga handelt. Allerdings verweist man auch auf andere Insider, die angeben, es handle sich um eine unabhängige Trilogie und um den "Auftakt einer neuen Saga".

Simon Kinberg kennt Star Wars schon

Kinberg selbst hat bereits mehrfach am Star-Wars-Universum mitgewirkt. In beratender Rolle war er bei Star Wars: Das Erwachen der Macht tätig, außerdem entwickelte er Star Wars Rebels gemeinsam mit Dave Filoni und Carrie Beck.

Abseits dessen hat er unter anderem mehrere X-Men-Filme geschrieben, etwa Zukunft ist Vergangenheit, Apocalypse und Dark Phoenix. Ebenso schrieb er Mr. & Mrs. Smith und Sherlock Holmes (mit Robert Downey Jr.).

Offiziell bestätigt wurden diese Angaben bisher nicht, die Trilogie von Kinberg würde sich dann den weiteren Star Wars-Projekten von James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi und Donald Glover anschließen.

Im Mai 2026 soll wiederum The Mandalorian and Grogu in die Kinos kommen. Ein paar Neuigkeiten gab es dazu im Rahmen des Events D23 Brasil 2024.

Fans vor Ort wurden ein paar Ausschnitte zum kommenden Film gezeigt. Die offizielle Star Wars-Webseite beschreibt unter anderem einen Kampf von Grogu und Din Djarin gegen Snowtrooper und imperiale AT-AT-Kampfläufer im Schnee. Ebenso sehe man Zeb Orrelios in Aktion und Grogu, der mit zwei kleinen Anzellanern unterwegs ist.

Derzeit ist noch unklar, wann wir mit einem ersten Teaser zum Film rechnen können. Möglicherweise passiert das im Rahmen der Star Wars Celebration 2025, die vom 18. bis 20. April 2025 in Japan stattfindet.