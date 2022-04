StarCraft: Alle Cheats für den PC-Klassiker

StarCraft zählt zu den absoluten Klassikern des Echtzeitstrategie-Genres auf dem PC und mithilfe einiger Tricks könnt ihr euch beim Spielen ein wenig unter die Arme greifen.

In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr die Cheats in StarCraft verwendet und welche Auswirkungen die Codes auf das Spielgeschehen haben.

Alles über Cheats in StarCraft:

Um einen der Cheat Codes für StarCraft einzugeben, müsst ihr euch direkt im Spiel befinden. Drückt dort die Enter-Taste, womit ihr das Chat-Menü öffnet. Hier gebt ihr den jeweiligen Cheat Code ein und bestätigt eure Eingabe anschließend noch einmal mit Enter.

In der folgenden Liste seht ihr alle Cheat Codes, die in StarCraft verfügbar sind:

Cheat Effekt

black sheep wall Deckt die komplette Karte auf.

breathe deep Ihr erhaltet 500 Vespin-Gas.

food for thought Das Einheitenlimit wird aufgehoben.

game over man Ihr verliert sofort die aktuelle Mission.

medieval man Schaltet alle Forschungsoptionen frei.

modify the phase variance Schaltet alle Gebäude frei.

noglues Feindliche Protoss können Psionic Storm nicht einsetzen.

operation cwal Ihr (und andere) könnt schneller bauen.

ophelia Ermöglicht die Missionsauswahl. Gebt anschließend "terranX", "zergX" oder "protossX" ein, wobei ihr das X durch die jeweilige Missionsnummer ersetzt.

power overwhelming Ihr werdet unvervundbar.

radio free zerg Schaltet versteckte Zerg-Musik frei, wenn ihr als Zerg spielt (Brood War erforderlich).

show me the money Ihr erhaltet 10.000 Mineralien und Vespin-Gas.

something for nothing Ihr erhaltet kostenlose Upgrades.

staying alive Nach einem Sieg könnt ihr weiterspielen.

the gathering Einheiten-Fähigkeiten sind kostenlos.

there is no cow level Ihr gewinnt sofort die Mission.

war aint what it used to be Der Nebel des Krieges wird deaktiviert.