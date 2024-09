StarCraft im Game Pass: Ab November kannst du Teil eins und Teil zwei spielen

Microsoft und Blizzard bringen mit StarCraft Remastered und den Kampagnen von StarCraft 2 gleich mehrere Echtzeitstrategie-Klassiker in den Game Pass.

Die Spiele werden ab dem 5. November 2024 im PC Game Pass und im Game Pass Ultimate verfügbar sein.

Klassiker im Abo

Das Remaster von StarCraft kostet normalerweise 14,99 Euro, während die Kampagnensammlung von StarCraft 2 für 39,99 Euro verkauft wird.

Die Multiplayer-Modi beider Spiele sind indes free-to-play und für alle Spielerinnen und Spieler zugänglich.

"In dieser das Sci-Fi-Reihe, die das Genre definiert hat, führen die Spieler im 25. Jahrhundert einen epischen Krieg zwischen den Sternen", schreibt Blizzard Amelia Savery.

"Im Spiel kämpfen drei verschiedene Fraktionen – die menschlichen Terraner, die Käfer-artigen Zerg und die technologisch fortgeschrittenen Protoss – gegeneinander um das Schicksal des Koprulu-Sektors."

"Seit StarCraft 1998 auf den Markt kam und 2010 mit StarCraft 2 erweitert wurde, hat die Serie das Echtzeitstrategie-Genre, den E-Sport und den Aufstieg des Live-Streamings nachhaltig geprägt - und begeistert weiterhin eine sehr aktive und leidenschaftliche Community, die immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern ist."

"Wir hoffen, dass wir euch am 5. November sehen, wenn StarCraft Remastered und die Kampagnensammlung von StarCraft 2 im Game Pass landen. Khas il’adare!"

StarCraft 2 besteht aus insgesamt drei Teilen. Wings of Liberty erschien, wie schon erwähnt, im Jahr 2010, und ließ euch die Terraner spielen. 2013 folgte dann Heart of the Swarm und rückte die Zerg in den Mittelpunkt. Ab 2015 war es dann schließlich in Legacy of Void möglich, auch eine Protoss-Kampagne zu spielen.

Ob es jemals ein StarCraft 3 geben wird? Zumindest im Jahr 2020 schien Blizzard kein großes Interesse an diesem Genre zu haben. Aber wissen ja alle, dass sich die Dinge in dieser Branche mitunter schnell ändern können. Würdet ihr euch einen dritten Teil wünschen?