StarCraft-Shooter in Arbeit? Blizzard arbeitet angeblich an neuem Projekt

Blizzard arbeitet Berichten zufolge an einem Shooter zu StarCraft. Das Echtzeit-Strategiespiel StarCraft existiert bereits seit 1998 und scheint inzwischen ein wenig von der Bildfläche verschwunden zu sein. Oder kennt ihr einen aktiven StarCraft-Spieler?

Ein Shooter für StarCraft? Erzähl mir mehr ...

Bloomberg-Journalist Jason Schreier stellt diese Behauptung auf. Laut ihm soll der ehemalige Chefentwickler der Far-Cry-Reihe das Team hinter dem StarCraft-Shooter leiten. Das Projekt befinde sich allerdings erst in einem frühen Stadium.

Die Info stammt aus dem am 8. Oktober erscheinenden Buch "Play Nice: The Rise, Fall and Future of Blizzard Entertainment" von Schreier. In der letzten Episode des IGN-Podcasts Unlocked sprach er über diesen Teil des Buches.

"Die meisten der Entwickler wurden entlassen, während einige wenige bei Hay blieben, um ausgerechnet einen neuen StarCraft-Shooter zu entwickeln. Vielleicht wäre nach StarCraft Ghost und Ares das dritte Mal das Richtige", hieß es im Buch. IGN-Redakteur Ryan McCaffrey fragte Schreier deshalb, ob dies eine Sache sei, über die man in Zukunft etwas hören werde.

"Wenn es nicht abgesagt wird. Ich meine, das ist ein starkes Stück - das ist schließlich Blizzard, deren Geschichte mit StarCraft-Shootern nicht gut ist", so Schreier. "Ja, das ist ein Projekt, das sich, soweit ich weiß, in der Entwicklung befindet, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Buch geschrieben habe. Das heißt, ja, sie arbeiten an einem StarCraft-Shooter, StarCraft ist nicht tot bei Blizzard."

"Ich vermute, dass dieses Thema viele Schlagzeilen machen wird", sagt Schreier. Schreier wies jedoch darauf hin, dass er das Buch nicht geschrieben habe, um noch unangekündigte Neuigkeiten ans Licht zu bringen. Vielmehr wollte sich der Journalist auf Dinge konzentrieren, die in der Vergangenheit von Blizzard passiert sind.

Wieso also diese Info ins Buch bringen? "Aber das hier war so interessant und nützlich, weil es wirklich zeigt, dass - wie heißt es in Brokeback Mountain: 'Ich kann dich nicht aufgeben' - Blizzard die StarCraft-Shooter nicht aufgeben kann, sie können sich einfach nicht von ihnen verabschieden", so Schreier.