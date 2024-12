Stardew Valley-Schöpfer arbeitet wieder an seinem neuem Spiel "Hunted Chocolatier"

Haunted Chocolatier ist das nächste Spiel von Eric Barone, auch bekannt als ConcernedApe, dem Schöpfer von Stardew Valley. Die Entwicklung pausierte, da Barone sich auf das umfangreiche 1.6-Update für Stardew Valley konzentrierte. Nun hat er bestätigt, dass er sich wieder voll auf Haunted Chocolatier fokussiert. Fans können sich auf eine spannende Mischung aus bewährtem Charme und frischen Ideen freuen.

Ein Schokoladenprojekt nimmt wieder Fahrt auf

Die Entwicklung von Haunted Chocolatier lag mehrere Monate auf Eis, während Barone das Stardew Valley-Update 1.6 fertigstellte, das im letzten Monat auf Konsolen veröffentlicht wurde. Dieses Update brachte nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch neue Inhalte, die die Community begeistern. In einem Beitrag auf seinem Blog bestätigt Barone, dass er mit dem Abschluss dieses Projekts nun seine gesamte Energie wieder auf Haunted Chocolatier richten kann.

Ein erster "Grundgerüst" des Spiels ist bereits fertig, bei dem grundlegende Mechaniken und Systeme vorhanden sind. Barone schreibt in seinem Beitrag: "Und obwohl Haunted Chocolatier nur zu einem winzigen Teil öffentlich bekannt ist, ist es in meiner privaten Welt ein besonderer Ort, und ich hänge sehr an den Figuren, Themen und Ideen." Der nächste Schritt wird die Optimierung der bestehenden Systeme und das Hinzufügen neuer Inhalte sein. Laut Barones Beitrag ist er hochmotiviert: "Ja, es wird immer noch eine Menge Arbeit sein, aber das ist okay, ich bin süchtig nach der Schufterei."

Barone verzichtet auf Crowdfunding und Early-Acess-Phase

In Haunted Chocolatier übernimmst du die Leitung einer verwunschenen Schokoladenfabrik. Das Spiel behält den nostalgischen Stil von Stardew Valley bei, setzt jedoch auf eigenständige und frische Elemente. Barone hat außerdem bestätigt, dass es keine Early-Access-Phase, kein Crowdfunding und keine Vorbestellungen geben wird. Die Veröffentlichung erfolgt erst, wenn das Spiel vollständig fertig und qualitativ überzeugend ist. Fans können jedoch mit gelegentlichen Entwicklungs-Updates rechnen.

Mit Haunted Chocolatier zeigt Barone erneut sein Engagement für Qualität, Transparenz und seine unermüdliche Motivation, Spiele zu entwickeln. Das Spiel verbindet neue Ideen mit dem Charme, der Stardew Valley zu einem Kultklassiker gemacht hat. Spieler können sich schon auf ein süßes, verwunschenes Abenteuer freuen – auch wenn der Release noch in weiter Ferne liegt.