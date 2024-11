Stardew Valley Update 1.6: Geheimer Multiplayer-Modus für mobile Spieler und neue Features

Das neue Update 1.6 für Stardew Valley bringt viele neue Features und Überraschungen für mobile Spieler. Ein versteckter Multiplayer-Modus wurde eingeführt, der durch den legendären Konami-Code freigeschaltet werden kann. Dieses Feature bietet eine spannende Möglichkeit für Koop-Spielerfahrungen auf Mobilgeräten, befindet sich jedoch noch in einer experimentellen Phase und kommt mit gewissen Einschränkungen.

The recent update added a secret, experimental mobile multiplayer feature. This guide explains how to access it: https://t.co/q3DDVP3nhM — ConcernedApe (@ConcernedApe) November 5, 2024

Multiplayer-Modus und technische Einschränkungen im Mobile-Version

Der geheime Multiplayer-Modus ist Teil des neuen Updates 1.6, das nun auf mobilen Geräten verfügbar ist. Um den Modus zu aktivieren, müssen Spieler den bekannten Konami-Code (up, up, down, down, left, right, left, right) auf dem Titelbildschirm eingeben. Nach erfolgreicher Eingabe erscheint ein versteckter Button für den Koop-Modus, über den Spieler ein Multiplayer-Spiel hosten oder einem Spiel beitreten können. Der Host muss zunächst eine Farm einrichten, und Spieler, die beitreten möchten, benötigen die IP-Adresse des Hosts.

Alle Spieler müssen sich im selben Netzwerk befinden oder der Host muss Port-Forwarding einrichten, was die Nutzung des Features etwas einschränkt. Hier findet ihr eine ausführlichen Leitfaden, wie ihr den Multiplayer-Modus aktiviert. Entwickler Eric Barone, auch bekannt als ConcernedApe, warnt vor möglichen Verbindungsproblemen und empfiehlt, dass mobile Spieler sich möglichst zu einem PC-Host im gleichen Netzwerk verbinden. Da der Modus experimentell ist, können gelegentliche Probleme auftreten, besonders bei mobilen Verbindungen, die weniger stabil sein könnten.

Neue Inhalte und frische Individualisierungsmöglichkeiten

Das Update bringt neben dem Multiplayer-Modus auch viele neue Inhalte wie eine zusätzliche Farmart, neue Festivals, Handwerksgegenstände, neue Dialoge und sogar Hüte für Katzen und Hunde. Außerdem enthält es alle Neuerungen aus dem PC-Patch 1.6.9 und erweitert das Spielerlebnis auf mobilen Geräten und Konsolen. Diese neuen Features sorgen für frischen Wind und bieten Spielern viele Möglichkeiten, ihre Farm noch individueller zu gestalten.

Insgesamt ist das Update 1.6 ein großer Schritt für Stardew Valley auf mobilen Plattformen, insbesondere durch den geheimen Multiplayer-Modus. Trotz der Einschränkungen ist es eine aufregende Entwicklung für Fans, die Koop-Erfahrungen suchen. Eric Barone bleibt innovativ, doch sein neues Projekt Haunted Chocolatier pausiert momentan zugunsten dieser Updates für Stardew Valley.