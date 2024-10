Starfield 2: Ex-Bethesda-Designer ist überzeugt, dass es "ein Wahnsinnsspiel" wird

Bethesdas Rollenspiel Starfield ist noch nicht so alt, aber nach Ansicht von Bruce Nesmith, ehemaliger Designer, kann man sich schon jetzt auf die Fortsetzung freuen.

Seinen früheren Erfahrungen nach zu urteilen rechnet er nämlich damit, dass Starfield 2 "ein Wahnsinnsspiel" wird.

Was Starfield mit anderen Spielen gemeinsam hat

Nesmith hat Bethesda im Jahr 2021 verlassen, zuvor war er unter anderem Lead Designer von Skyrim.

Im Gespräch mit Videogamer vergleicht er Starfield mit dem ersten Assassin's Creed oder dem ersten Mass Effect. Beide hätten Fortsetzungen erhalten, die deutlich positiver aufgenommen wurden.

"Ich freue mich auf Starfield 2", sagt Nesmith. "Ich denke, es wird ein Wahnsinnsspiel werden, weil man viele Dinge anpackt, von denen die Leute sagen, dass man schon nah dran ist."

"Man wird in der Lage sein, das zu nehmen, was aktuellem Spiel ist, packt neue Sachen dazu und löst eine Menge der vorhandenen Probleme."

"Als wir Skyrim entwickelten, hatten wir den enormen Vorteil, dass es Oblivion gab. Das wiederum hatte den enormen Vorteil, dass es Morrowind gab. All das war schon für uns vorhanden."

"Wir mussten uns einfach nur weiter verbessern und neue Sachen hinzufügen", erläutert er. "Es war nicht nötig, bei Null anzufangen. Wenn das erforderlich gewesen wäre, hätte die Entwicklung noch zwei oder drei Jahre länger gedauert."

Im September hatte Bethesdas Todd Howard erklärt, warum Bethesda-Spiele so "unverantwortlich groß" sind: "Tatsächlich ist es so, dass wir bei Bethesda sehr wenig aus unseren Spielen kürzen", sagte er. "Darum sind die Spiele so unverantwortlich groß."

Ende September erschien außerdem mit Shattered Space die erste Erweiterung für Starfield, die jedoch von den Fans nicht gänzlich positiv aufgenommen wurde.

Was wäre euer größter Wunsch für ein Starfield 2?